Фермер надіслав освідчення коханій на теляті

Копирайт изображения Anna Louise Martin and Ashley Farrell

Фермер з Північної Ірландії, який розводить корів, написав освідчення дівчину на одній зі своїх худобин.

Ешлі Фаррел з Файвмілтауна, графство Тирон, освідчився своїй коханій Анні Луїсі Мартіні на Різдво.

Він написав розпилювачем запитання "Вийдеш за мене?" на одному зі своїх телят.

Пані Мартін нічого не підозрювала, коли Ешлі почав свататися до неї в корівнику, оскільки він попереджав, що вона отримає теля на Різдво.

"Не романтичний тип"

Вона розповіла: "Я вийшла на вулицю і побачила маленьке теля, але подумала, що щось тут не так, бо якщо він ростив для мене теля з листопада, воно мало би вже бути більшим за це.

Копирайт изображения Anna Louise Martin and Ashley Farrell Image caption Фермер не забув і про каблучку

"Та не встигла я щось сказати, як побачила його "Вийдеш за мене?" на боці тварини", - згадує жінка.

"Тільки-но я розвернулася, як Ешлі вже присів переді мною на коліно, тримаючи в руках каблучку - звісно, я сказала так".

Пані Мартін зізнається, що спочатку не повірила, що її коханий додумався до такої зворушливої ідеї самостійно.

"Взагалі він не з романтиків, але, як виявилося, все це він придумав сам", - сказала вона.

Копирайт изображения Anna Louise Martin and Ashley Farrell Image caption Закохані отримали безліч запитів від медіа, коли про їхню історію освічення стало відомо

"Я мала би більше вірити в нього, але він типовий фермер, тому я була дуже здивована, коли дізналася, що це була його ідея".

Як і багато інших пар, Ешлі та Анна Луїза опублікували фото освідчення у Facebook, але не очікували такої реакції.

"Мій друг надіслав світлини в газету Farming Life і я одразу почала отримувати дзвінки та повідомлення від різних ЗМІ", - сказала пані Мартін.

"Це все дуже весело", - каже жінка.