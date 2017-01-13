У Росії запустять додаток Umer для організації похоронів
У Росії запустять сервіс для смартфонів Umer, який, як запевняють його автори, допомагає користувачам організовувати похорони.
Додаток запустять упродовж найближчих двох місяців. За словами девелоперів, він для людей, які у скорботі за померлими і не знають, як допомогти родичам, повідомляє Lenta.ru.
Про запуск додатку повідомив голова сервісу "Яндекс.Погода" Дмитро Геранін.
Дизайн Umer схожий на додаток таксі Uber.
Він дозволятиме вибрати цвинтар, тип домовини, загороду і надгробок і повідомлятиме приблизну вартість похоронних послуг. Усі деталі опрацьовуватиме оператор.
Додаток також даватиме поради щодо того, які документи слід зібрати.
Деякі користувачі російських соцмереж розкритикували додаток. Одні кажуть, що він не здобуде популярності через малий відсоток користувачів інтернету в країні, інші вказують на відсутність у розробників такту й смаку. Крім того, ідея уже сколихнула хвилю жартів у російських соцмережах.