У Росії запустять додаток Umer для організації похоронів

Копирайт изображения Umer Image caption Скріншот зі сторінки проекту

У Росії запустять сервіс для смартфонів Umer, який, як запевняють його автори, допомагає ‎користувачам організовувати похорони.‎

Додаток запустять упродовж найближчих двох місяців. За словами ‎девелоперів, він для людей, які у скорботі за померлими і не знають, як ‎допомогти родичам, повідомляє Lenta.ru.‎

Про запуск додатку повідомив голова сервісу "Яндекс.Погода" Дмитро Геранін.‎

Дизайн Umer схожий на додаток таксі Uber.

Він дозволятиме вибрати ‎цвинтар, тип домовини, загороду і надгробок і повідомлятиме приблизну вартість ‎похоронних послуг. Усі деталі опрацьовуватиме оператор.‎

Додаток також даватиме поради щодо того, які документи слід зібрати.‎

Деякі користувачі російських соцмереж розкритикували додаток. Одні кажуть, що він не ‎здобуде популярності через малий відсоток користувачів інтернету в країні, інші вказують на ‎відсутність у розробників такту й смаку. Крім того, ідея уже сколихнула хвилю жартів у ‎російських соцмережах.‎