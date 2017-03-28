Миші поселилися поруч з людьми 15 тис. років тому

Копирайт изображения Getty Images Image caption По всьому світу в будинках, де живуть люди, знаходять мишей

Дослідження останків мишей свідчать, що вони з'явилися поруч з людьми близько 15 тис. років тому на Близькому Сході.

Миші прийшли до людських осель ще до зародження сільського господарства.

Вчені вважають, що дикі миші закралися в поселення регіону Левант (східне Середземномор'я), аби красти дикі злаки та насіння, яке збирали і зберігали люди.

"Наразі миші, що живуть в людських домівках, колонізували майже кожен куточок Землі, стали майже настільки ж поширеним видом ссавців, як і людина, а також одним з найагресивніших видів", - каже доктор Томас Какку з паризького Національного музею природознавства.

Його дослідження ґрунтується на вивченні зубів гризунів, яких знайшли в південній частині Леванту.

"Миші почали жити з людьми 15 тис. років тому, коли люди почали вести осідлий спосіб життя і зводити будинки", - пояснює вчений.

Люди жили в будинках круглої форми, зведених з каміння та глини. Вони збирали дикі злаки, пшеницю та ячмінь, і полювали на оленів та кабанів.

Мишам стало комфортно в таких умовах - з достатньою кількістю їжі та лише поодинокими хижаками, що становили їм загрозу. Вони поселилися поруч з людиною ще раніше за котів та собак.

Попри те, що миші - дикі тварини, вони зазвичай живуть поруч з людьми.

Деяких мишей зробили модною домашньою твариною, деякі стали лабораторними мишами, одними з найважливіших моделей в медичних дослідженнях.

Дослідження опубліковане в журналі PNAS.