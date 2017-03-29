Чоловік в Пуерто-Рико відгриз голову чихуахуа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чіхуіхуа, як на цьому фото із Японії, було лише цуценям

Чоловіка в Пуерто-Рико ув'язнили на сім років за те, що він відгриз голову собаці породи чихуахуа, яка належала його дівчині.

Луїса Аройо ув'язнили на сім років після того, як він визнав себе винним у жорстокому поводженні з твариною і домашньому насильстві.

40-річний чоловік напав на двомісячне цуценя чихуахуа і вдарив свою подругу. Це сталося 4 лютого у гірському містечку Ларес.

Суддя Карлос Лопес Джименес також оштрафував Аройо на 3 тис. доларів.

За даними газети El Vocero, безробітний Аройо жив зі своєю 38-річною подругою впродовж шести місяців.

Як повідомляється, цуценя померло миттєво.

Мотив нападу на собаку залишився невідомим.