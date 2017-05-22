Діамант з барахолки може піти за 350 тис. фунтів

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Припускають, що діамант отримав свою огранку у ХІХ столітті, але ніхто не знає, як він опинився на розпродажі

Каблучка з діамантом, придбана за 10 фунтів на барахолці 30 років тому, може бути продана на аукціоні за 350 тис. фунтів.

Її власниця, яка придбала прикрасу на розпродажу у західному Лондоні у 1980-х, вважала, що "надзвичайно великий" камінь був лише біжутерією.

Не підозрюючи, що насправді "камінець" має 26 каратів і насправді є білим діамантом, ограненим у ХІХ сторіччі, вона щоденно носила каблучку впродовж багатьох років.

У липні діамант піде з молотка.

"Власниця носила його навіть на закупи, взагалі, як щоденну прикрасу", - каже голова ювелірного відділу лондонського аукціонного дому Sotheby's Джессіка Віндхем.

"Каблучка гарно виглядає, але її придбали як біжутерію. Ніхто й гадки не мав про її справжню вартість".

"Така знахідка - один випадок на мільйон".

Незвичка огранка

Пані Віндхем каже, що власниця, ім'я якої не розголошують, вважала, що це біжутерія через те, що каміння мало "поганеньку" огранку і не мало характерних для діаманту відблисків.

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Діамант продадуть на аукціоні 7 липня

Вона додає, що через стару огранку діамант виглядає "дещо тьмянішим", ніж сучасне каміння, і через це "люди можуть думати, що це не справжня коштовність".

"Старий стиль огранки у антикварній формі подушки не дає можливості світлу відбиватися так само яскраво, як після сучасних технологій обробки коштовного каміння. Ювеліри більше підкреслювали природню форму кристалу, аби зберегти якомога більше ваги каміння".

Власниця принесла каблучку до Sotheby's після того, як ювелір припустив, що це може бути коштовна річ. До цього вона носила її продовж майже 30 років.

"Вони прийшли із припущенням, що це може бути справжнім коштовним камінням, але й гадки не мали, якою є його справжня вартість", - каже Джессіка Віндхем.

"Ми подивилися... і вирішили перевірити каміння в американському Гемологічному інституті".

"Більшість із нас навіть не можуть і мріяти про те, щоб володіти таким великим діамантом".