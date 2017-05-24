Вчені: на одній нозі фламінго заощаджують енергію

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Фламінго витрачають менше енергії, коли стоять на одній нозі, ніж коли на двох. Це з'ясували американські вчені.

Згідно із дослідженням фахівців Технологічного інституту Джорджії і Університету Еморі в Атланті, коли птахи стоять на одній нозі, вони не витрачають м'язової енергії. Вони можуть навіть засинати у такій позі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому фламінго стоять на одній нозі?

Автори дослідження провели досліди на живих, так і на мертвих фламінго, і з'ясували, що птахи можуть стояти на одній нозі без жодної підтримки.

Цей феномен вчені називають "механізмом пасивного гравітаційного стану".

"Якщо ви подивитеся на птахів спереду, поки вони стоять на одній нозі, то побачите, що друга нога захована під тулубом. Це означає, що вона підтягнута всередину. У такій позі вони задіюють механізм стояння", - каже одна із авторок дослідження професор Йонг Ху Чанг.

При цьому мертві птахи не можуть спокійно стояти на двох ногах. Це означає, що така поза вимагає активних м'язових зусиль.

Спостерігаючи за живими птахами, дослідники звернули увагу на те, що фламінго, які стоять на одній нозі, можуть практично не рухатися.

Проте вчені поки що не можуть точно пояснити анатомічний механізм, який дозволяє птахам так легко стояти у цій позі.