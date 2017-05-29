У Петербурзі стоматолог видалив пацієнтці 22 здорових зуби

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У Санкт-Петербурзі порушили кримінальну справу про шахрайство проти лікаря-стоматолога з приватної клініки, яка видалила пацієнтці 22 здорових зуби.

Як повідомив Слідчий комітет Росії, 2014 року підозрювана "ввела в оману 43-річну місцеву жительку про обсяг надання стоматологічних послуг", в результаті чого видалила їй 22 здорових зуби, встановивши "мости" неналежної якості.

За свої "послуги" 40-річна лікарка отримала понад 843 тисячі рублів (15 тисяч доларів).

Зараз слідчі шукають інших імовірних жертв стоматолога.

Рік тому у Франції до восьми років ув'язнення засудили голландського стоматолога Якобуса Ван Нієропа, якого ЗМІ назвали "доктор-жах".

Від дій лікаря, який зізнався, що йому було приємно завдавати травм і спотворювати пацієнтів, постраждали близько 120 людей.

Одна пацієнтка розповідала на суді, що Ван Нієроп висмикнув їй вісім зубів за один прийом, після чого у неї три дні не припинялося кровотеча, а наступні півтора року вона жила взагалі без зубів.