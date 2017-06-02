В Амстердамі грифи-геї успішно висиділи яйце

Копирайт изображения ARTIS

Амстердамський зоопарк заявив, що двоє грифів чоловічої статі після тривалих стосунків змогли успішно висидіти яйце і стали батьками.

Персонал зоопарку підклав двом грифонам яйце, яке покинула матір. Птахи два місяці висиджували яйце.

Доглядач Джоб ван Тол каже, що батьки є "дуже міцною парою" та прекрасно справляються зі своїми обов'язками.

"Ці грифи живуть у нас декілька років. Вони зажди разом мостять гніздо. Але як чоловіки вони не могли зробити однієї речі - знести яйце", - сказав він ВВС.

Тому, коли працівники зоопарку виявили покинуте яйце, вони спершу помістили його до інкубатора, а потім вирішили перенести до гнізда цієї пари самців.

"Це було ризиковано, тому що ми не мали гарантій успіху, але врешті вирішили, що це їхній останній шанс", - сказав ван Тол.

У Королівському зоопарку Амстердама кажуть, що нові батьки дбають про своє пташеня, якому лише 20 днів.

"Як і деякі види пінгвінів, грифи роблять те саме, вони по черзі виконують обов'язки. Самки відкладають яйця, але вони виховують потомство разом, шукають їжу разом. Птахи чоловічої статі запрограмовані на турботу", - сказав ван Тол.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Це перше таке успішне висиджування пташеняти в зоопарку.

Інше пташеня висиділи гетеросексуальні батьки.

У зоопарку сподіваються випустити цих двох пташенят в дику природу, коли вони підростуть і стануть самостійними.

У квітні 2016 року з'явилася новина про іншу пару грифів-геїв, які висиджували покинуте яйце в зоопарку на півночі Німеччини.

На жаль, з яйця не вилупилося пташеня.

"Вони сиділи на яйці, але воно виявилося незаплідненим", - розповів ветеринар зоопарку Хайк Вебер.

Коли працівники зоопарку нарешті втрутилися і забрали яйце, птахи стали агресивними. "Вони прив'язалися до нього, це безперечно", - сказав пан Вебер.