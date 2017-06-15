Mein Kampf з автографом Гітлера виставлять на аукціон

Копирайт изображения SILVERWOODS Image caption Екземпляр книги з автографом вважається рідкисним, тому що Гітлер намагався не підписувати документи

Рідкісний примірник книги Адольфа Гітлера Mein Kampf з автографом автора продадуть з аукціону.

Книгу в синій полотняній палітурці видали в 1935 році. Автограф нацистського диктатора знаходиться на передньому форзаці.

Книгу виставлять на торгах аукціонного дому Silverwoods в британському місті Клайтеро.

Очікується, що книгу вдасться продати не менше, ніж за 1 тисячу фунтів (понад 1 275 доларів).

Організатор аукціону Джеймс Томпсон пояснив, що деякі люди "не торкнуться будь-якого предмета, пов'язаного з нацизмом", але знайдуться й ті, хто вважає, що книгу треба зберегти, попри всі жахи правління Гітлера.

"Певним чином це спосіб доторкнутися до чудовиська", - сказав він.

Книгу Mein Kampf ("Моя боротьба") вперше опублікували в 1925 році. У виданні викладена політична ідеологія Гітлера і його плани на майбутнє Німеччини.

Гітлер намагався не підписувати будь-які документи, тому цей екземпляр книги вважається дуже рідкісним.

Гітлер підписав книгу для колишнього журналіста ВВС Пітера Кадогана. Він був знайомий з Юніті Мітфорд, яка входила в коло близьких друзів Гітлера. Мітфорд попросила Гітлера підписати книгу для Кадогана.

Книгу виставили на аукціон на прохання родини пана Кадогана.