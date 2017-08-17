"Війна цін" на туалетний папір в Ісландії знищує робочі місця

Копирайт изображения WIKIMEDIA/ELYA Image caption Правильно підвішений туалетний папір

Єдиний виробник туалетного паперу Ісландії вимушений скорочувати персонал, адже не може витримати цінову конкуренцію з американцями.

Американський торговий гігант Costco на початку року відкрив торговий центр у столиці країни Рейк'явіку, й такий крок вітали місцеві мешканці.

Проте такого позитивного настрою не було в офісах компанії з виробництва туалетного паперу Papco, чиї продажі вже впали майже на 30%.

Представники компанії бояться, що її майбутнє під загрозою, адже вони не можуть конкурувати з оптовими цінами Costco.

Papco вже звільнила шістьох працівників.

Представник компанії Александр Карасон розповів виданню Visir, що американці в Ісландії ставлять нижчу ціну за рулон паперу, ніж у своїх крамницях на Заході.

Бум торговельних центрів в Ісландії

Costco - одна з кількох іноземних компаній, які почали бізнес в Ісландії після буму роздрібної торгівлі, що почався після закінчення фінансової кризи 2008 року.

Згідно зі звітом Bloomberg, 80 тисяч ісландців, тобто чверть населення, вже отримали картки цієї торговельної мережі.

Копирайт изображения WIKIMEDIA/ELYA Image caption Задля балансу туалетний папір можуть вішати й іншим боком

Поки багато іноземних інвесторів бачать можливості в економіці Ісландії, місцеві компанії не в захваті від конкуренції.

Місцева мережа Hagar - серед незадоволених. Вона вже закрила кілька магазинів одягу в очікуванні відкриття в Ісландії в кінці серпня двох магазинів H&M.