В австралійському зоопарку народився рідкісний білий коала

Копирайт изображения Tourism Australia/Australia Zoo Image caption Експерти кажуть, що такому коалі було б важко вижити у дикій природі

Серед груп сумчастих тварин, які народилися в австралійському зоопарку впродовж останніх місяців, одна привернула найбільше уваги.

Це маленький коала, який ще не має клички, але має рідкісне біле забарвлення хутра.

У "Зоопарку Австралії" у штаті Квінсленд розповіли, що білий колір пов'язаний не з явищем альбінізму, а, швидше за все, спричинений рецесивним геном, успадкованим від матері коали.

На думку експертів, такій тварині було б важко вижити, якби вона народилася у дикій природі.

Копирайт изображения Tourism Australia/Australia Zoo Image caption Маленька коала викликала захват у відвідувачів та користувачів інтернету

"У ветеринарії це часто називають "осріблюючим геном", коли тварини народжуються з білим або дуже блідим хутром, і, як і молочні зуби, пізніше скидають своє дитяче хутро, на заміну якому з'являється звичайне доросле забарвлення", - розповіла доктор Розі Бут, яка керує лікарнею зоопарку.

Еколог університету Центрального Квінсленду доктор Алістар Мелцер зазначив, що ніколи не бачив білого коали, хоча спостерігає за тваринами у дикій природі понад 20 років.

За його словами, такій тварині було б важко сховатися від хижаків, якими у цьому випадку є орли та сови.

Представники звіринця та агенції Tourism Australia просять допомогти із кличкою для новонародженої тварини - допис про це на Facebook вже зібрав тисячі поширень.

Серед уже запропонованих варіантів (коала жіночої статі) - Сніжинка, Діамант, Перлина та Джендаладі, що мовою австралійських аборигенів означає "біловолосий".