Копирайт изображения Paola Ismene Image caption Паола Ісмен отримала можливість організувати виставку фото в галереї Saatchi

Світлина хлопчика, який продає цукерки на пляжі Тіхуана у Мексиці, виграла конкурс фото зі смартфонів лондонської галереї Saatchi.

Фотографію Паоли Ісмен обрали з 9 000 заявок, поданих на конкурс #selfexpression.

Конкурс оголосили на виставці "From Selfie to Self-Expression" в лондонській галереї, яка закривається у вівторок.

Тепер Ісмен отримала можливість влаштувати персональну експозицію в галереї Saatchi.

Копирайт изображения Helene Vallas Vincent Image caption Світлина "Блакитна Корсика у польоті" Гелен Валлас також увійшла до короткого списку конкурсу

Ісмен сказала, що "щиро вдячна за те, що її роботу відібрали … адже це прекрасна платформа для молодих фотографів".

"Мобільна фотографія дозволила мені зняти численні картинки з мого повсякденного життя", - додала жителька Мехіко.

"Ми сподіваємося, що цей новий конкурс #SelfExpression дозволить кожному володарю смартфона усвідомити потенціал телефона як художнього засобу і надихне задокументувати повсякденне життя ще більш творчо", - сказав директор галереї Saatchi Найджел Герст.

До списку фіналістів увійшли роботи з усього світ, зокрема світлини з Австралії, Іспанії, США та Британії.

Копирайт изображения Denis Cherim Image caption Денис Черімов зробив свою світлину, що увійшла у короткий список конкурсу, з лондонського автобуса

У виставку "From Selfie to Self-Expression" увійшли традиційні автопортрети, зокрема Ван Гога і Рембранта, та сучасні роботи.

Наприклад, селфі Кім Кардаш'ян і світлини екс-президента США Барака Обами з колишнім прем'єром Британії Девідом Кемероном.