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У багатьох жінок зіпсувався би настрій, якби вони прийшли на весілля у тій же сукні, що й інша людина.

Але коли це трапляється із шістьма людьми одночасно, то викликає радше сміх.

Тож гості одного сіднейського весілля, які прийшли в однакових сукнях, навіть не намагалися уникати одна одну. А натомість весело сфотографувалися з нареченою Джулією Меммон.

Одна з жінок виклала знімок на Facebook, і він так сподобався користувачам, що його поширили понад 40 тисяч разів.

Дебора Сперанца назвала себе і подруг "запасними подружками нареченої" (#backupbridesmaids).

Вона також поділилася знімком зі сторінкою магазину, в якому всі жінки купили сукні.

"Вам треба завести реєстр наречених, щоби замовники могли спитати, чи не придбав їхню сукню іще хтось на той же захід. І ні - ми не подружки нареченої, а просто гості".

Лише цей пост отримав понад 10 тисяч коментарів. Люди тегали друзів, пригадуючи схожі події - хоч, може, і не такі масштабні.

Наприклад, Сара Джеймс написала, що прийшла на весілля доньки в тій же сукні, що й матір нареченого. І додала, що їй це зовсім не зіпсувало свята.

А Шантель Лопекс-Рубіо розповіла про ще більш драматичний випадок.

"Я привезла на відпочинок на Мальдіви милу максі-сукню, але в той вечір, коли її одягла, інші гості якось дивно на мене дивилися. Я зрозуміла, чому, лише коли повернулася в номер і побачила, що вона перегукується зі шторами".