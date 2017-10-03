Паризький тиждень моди - фоторепортаж

Копирайт изображения AFP Image caption Шерил Коул, Гелен Міррен і Джейн Фонда

Паризький тиждень моди відкрився із зірками на червоному килимі, на подіумі і серед глядачів.

Провідні дизайнери представили свої колекції. Однак найбільше розмов було про один різновид взуття. Дизайнерські чобітки на платформі від Crocs.

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На початку тижня під час показу колекції дому моди Yves Saint Laurent Кайя Гербер продефілювала подіумом наче перевтілення її матері Сінді Кроуфорд.

16-річна модель - разом з матір'ю, батьком і братом у групі підтримки - брала участь ще і в показі колекції Valentino і ще одного дому моди - Isabel Marant.

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Іще однією зіркою помосту стала американська модель Джиджи Хадід, яка показала, серед іншого, цей комплект майки з одним плечиком і штанів із заклепками від дому моди Isabel Marant.

Джиджи написала, що є великою шанувальницею одягу від Isabel Marant.

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Перший показ моди L'Oreal у Парижі викликав великий розголос і привабив увагу ЗМІ завдяки включенню до показу широкого кола моделей.

Серед них були Гелен Міррен, Шерил Твіді і Джейн Фонда, які виступили разом з набагато молодшими моделями Іриною Шейк, Дуцен Кройс, Лумою Гроте і Марією Борхес.

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Шерил одягла чорно-білий жакет у клітинку в ансамблі з чобітками такого самого кольору і вузькою чорною спідницею, плюс намастили губи викличним відтінком червоно-пурпурової помади.

Дама Британської імперії Гелен Міррен вийшла на подіум з єдиним аксесуаром - кийком, а Джейн Фонда була вбрана в довгу сукню з тигровим візерунком і діамантове кольє.

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Актриса була в гарному гуморі і зупинилася, щоби привітатися з Наомі Кембелл, яка сиділа в першому ряду.

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У перших рядах показів у Парижі було багато інших зірок.

Дебютну колекцію Givenchy першої художньої директорки Клер Вейт-Келлер прийшли подивитися Лілі Коллінс, Ізабель Аджані, Кейт Бланшетт, Руні Мара, Джуліанн Мур, Педро Альмодовар і Фань Бінбін. Вони справляли враження групи людей, які отримали вказівку вдягнутися у все чорно-біле.

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Показ колеції Givenchy був одним із найочікуваніших цього року. Як свідчить ця синя сукня, яскравих кольорів там також не забракло. Видання Vogue назвало колекцію "свіжою і жаданою".

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Співачки Еллі Ґолдінг і Кайлі Міноуг долучилися до Алекси Чанг у першому ряду показу колекції Стелли Маккартні.

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А ось і показ, який вони дивилися. Для публіки обов'язковий атрибут - камера смартфона.

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Дизайнер Олів'є Рустен - на фото крайній ліворуч - показав свою нову колекції за допомогою супермоделей, у числі яких були Наталія Водянова та Алессандра Амброзіо.

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Один атрибут гардеробу, який викликав заскочені вигуки публіки, - платформи Crocs під час показу колекції Balenciaga.

Саме ці черевики здійняли найбільше галасу в соцмережах, а видання Vogue помістило статтю, що аналізувала, хто б наважився таке носити.

Висновок - це взуття ніколи не було модним. "Дотепер".

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