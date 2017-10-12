В Італії жінці дали лікарняний із догляду за собакою

Копирайт изображения Alamy Image caption 12-річному англійському сеттеру зробили операцію

В Італії жінка виграла судову справу за право отримати оплачуваний лікарняний, щоби піклуватися про свого собаку.

У суді жінці, яка є академіком Римського університету ла Сап'єнца, допомагали юристи організації, що захищає тварин LAV.

Це перше подібне рішення італійського суду.

Суддя постановив, що університет повинен прирівняти причину відсутності жінки на роботі до "серйозних або сімейних причин".

Академік, ім'я якої не називають, узяла два дні, щоби піклуватися про 12-річного англійського сеттера після того, як собаці зробили операцію.

Її адвокати зацитували статю італійського законодавства, за якою люди, які відмовляються допомогти тваринам у муках, можуть бути ув'язнені на один рік та оштрафовані на суму до 10 тисяч євро.

"Це значний крок вперед, який визнає, що тварини, яких тримають не для отримання фінансової вигоди чи їх працездатності, є фактично членами сім'ї", - заявив Джанлука Фелічетті, президент організації LAV.

"Тепер ті, хто опиниться у схожій ситуації, зможуть посилатися на цей важливий прецедент", - додав він.