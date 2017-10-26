Загадка килима з яблук: що сталося в ірландському саду?

Копирайт изображения Ann Fitzpatrick Florist, Clonmel, Co Tipperary

Дивовижний килим з яблук в одному з ірландських містечок, де виробляють сидр, привернув увагу фотографів і змусив багатьох ставити собі питання, що ж відбулося тут насправді.

Таке враження, наче хтось акуратно, яблуко до яблука, виклав ними величезну площу саду.

Копирайт изображения Ann Fitzpatrick Florist, Clonmel, Co Tipperary Image caption Килим з яблук в Клонмелі на півдні Ірландії

Як розповів автор фотографій Тоні Іган, яблука в садах під ірландським містом Клонмел опали від сильного вітру, викликаного ураганом "Офелія", що пронісся над Ірландією 16 жовтня.

Яблуневі сади простягаються на величезну площу, але ця відносно невелика ділянка, за словами фотографа, знаходиться в низині, поруч з річкою Шур.

"Через ураган річка вийшла з берегів і затопила сади, тоді всі опалі яблука зібрались на цій ділянці. Якийсь час яблука плавали тут на поверхні, а коли вода зійшла, вони лягли на землю рівним шаром", - розповів Російській службі Бі- бі-сі Тоні Іган, який живе неподалік від садів.

Копирайт изображения Mairead Phelan Image caption Користувач "Інстаграм" @mairead_phelan виклала схожу світлину

На землі опинилися переважно яблука, які вирощують для виробництва сидру.

Фотограф, який у минулому працював на одну з компаній-виробників сидру, каже, що зображена на світлинах ділянка - лише маленька частина величезної території яблуневих садів.

"Те, що ви бачите на фото - це менше одного відсотка всієї території, тому на виробництві сидру все це не позначиться", - заспокоює він поціновувачів ірландського сидру.

Копирайт изображения Ann Fitzpatrick Florist, Clonmel, Co Tipperary Image caption Постраждала лише невелика частина угідь, запевняють фотографи

Збір врожаю яблук цих сортів в цьому регіоні лише починається.

"Врожай очікується в найближчі тижні, але минулого тижня більшість ірландських яблук побило внаслідок безпрецедентного погодного явища", - підтвердив представник компанії-виробника сидру.

Ураган "Офелія", що вдарив по Ірландії минулого тижня, залишив тисячі будинків без електроенергії і викорчував безліч дерев.

Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії сягала 176 км/год. Деякі школи були змушені припинити роботу на кілька днів.