Найдорожче віскі виявилося підробкою

Копирайт изображения Sandro Bernasconi Image caption На пляшці значиться, що це односолодове віски Macallan 1878 року

Шот витриманого віскі, який придбав китайський мільйонер у швейцарському готелі за понад 10 тисяч доларів, виявився підробкою. Про це свідчать лабораторні аналізи.

Перевіряли напій аналітики з Шотландії, яких про це попросила адміністрація готелю Waldhaus Am See у швейцарському місті Санкт-Моріц, адже виникли питання щодо автентичності віскі.

Воно було у невідкоркованій пляшці, що маркована як односолодове віскі Macallan 1878 року.

Вважається, що шот цього напою став найдорожчим в історії.

Але аналітики встановили, що найімовірніше - це віскі не старіше 1970 року.

У готелі результати аналізу визнали і заявили, що повністю відшкодували своєму клієнту витрати на напій.

Копирайт изображения Sandro Bernasconi Image caption Китайський клієнт сфотографувався з менеджером готелю після того, як відкоркували віскі

36-річний пекінець Джан Вей - один з найуспішніших онлайн-письменників - у липні заплатив за єдиний шот згаданого віскі 10,05 тис. доларів.

Про це написали медіа, однак у експертів виникли сумніви щодо оригінальності напою через розбіжності між корком та етикеткою пляшки.

Як наслідок, адміністрація Waldhaus надіслала зразок скотчу до центру Rare Whisky 101 (RW101), що знаходиться у шотландському Данфермліні.

Вуглецевий аналіз, який провели науковці з Оксфордського університету, з 95% вірогідністю показав, що спирт у напої був вигнаний між 1970 та 1972 роками.

Подальші тести компанії Tatlock and Thomson ще й встановили, що даний віскі не односолодовий, а змішаний у пропорції 60% солодової частини та 40% - зернової.

Водночас у RW101 заявили, що пляшка є "фактично безцінною для колекцій".

Якщо пляшка справжня, то її вартість становить більше 300 тисяч доларів.

У швейцарському готелі відзначають, що не знали про підробку.

Менеджер Waldhaus Сандро Бернасконі розповів: "Мій батько придбав пляшку Macallan 25 років тому, коли керував цим готелем, і з того часу її так і не відкривали".

"Коли містер Джан спитав, чи може він трохи спробувати, ми відповіли, що воно не на продаж. Але коли він сказав, що справді бажає цього, я покликав батька, і він припустив, що ми можемо чекати ще 20 років на наступного такого клієнта", - додав пан Бернасконі.

Копирайт изображения Weibo Image caption Джан Вей написав про старовинне віскі у соцмережах

Після цієї розмови вони відкоркували скотч й спробували його.

За кілька днів Джан Вей запостив у китайській соцмережі Weibo кілька зображень пляшки й написав, що спробував напій сторічної давності.

Про підробку йому повідомив сам менеджер готелю, коли їздив до Китаю, щоб зробити відшкодування.

За словами Сандро Бернасконі, китайський письменник не розгнівався, а подякував готелю за чесність.