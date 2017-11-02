Fake news стало словом 2017 року

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Видавництво Collins визнало "словом року" термін, який найчастіше зустрічався у заголовках ЗМІ та Twitter Дональда Трампа - fake news (фейкові новини).

Використання цього терміну в 2017 році зросло на 365%.

Іншими претендентами на найбільш вживане слово були "інста" (від Instagram) та "спіннер".

Але першим став термін, пов'язаний саме із політикою.

"Фальшива, часто сенсаційна інформація, розповсюджена під виглядом новин", - таке визначення дало fake news видавництво Collins.

Словосполучення з'явиться в словнику наступного року.

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Видавництво обирає слово року вже п'ятий рік поспіль. Раніше це були "брекзит" та "гік".

Окрім Дональда Трампа, термін fake news у своїх промовах використовували прем'єр-міністр Британії Тереза Мей та британський політик-ліберал Джеремі Корбін.

"Фейкові новини, як твердження чи обвинувачення, цього року були скрізь, підриваючи довіру громадськості до ЗМІ", - заявила Гелен Ньюзтід, керівниця мовного контенту видавництва Collins.

Слова минулих років за версією Collins

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2016 - "брекзит" (brexit): іменник на означення виходу Великої Британії з Євросоюзу .

2015 - "дивитися запоєм" (Binge-watch): дієслово, що означає передивитися багато телевізійних програм (наприклад, цілий сезон за один підхід).

2014 - photobomb: дієслово означає зіпсувати фотографію смішними гримасами чи просто відійшовши у момент, коли фотограф натискає кнопку.

2013 - Гік (geek): іменник на означення людини, яка добре розуміється на комп'ютерах і здається більше захопленою ними, ніж іншими людьми.

У короткому списку претендентів на слово року значилися також терміни "гіг-економіка" (gig economy або економіка фрілансерів та спеціалістів, що працюють за короткими контрактами), gender fluid на означення людини, яка не визначилася щодо своєї статі, та cuffing season - явище, коли зазвичай самотня людина шукає партнера для того, щоб не залишатися самотнім взимку.