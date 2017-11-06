У Британії вперше виростили чорний трюфель

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Дорогий трюфель, який зазвичай росте у країнах Середземномор'я, вперше виростили у Великій Британії.

Чорний трюфель сорту Перигор, вартість якого може перевищувати 2200 доларів за кілограм, вродив у графстві Монмутшир в Уельсі. Гриби-делікатеси виростили у рамках дослідницького проекту.

Щоб трюфель ріс краще, його спори прищепили до кореневої системи середземноморського дуба.

Дослідники вважають, що виростити нетипову для Уельсу культуру дозволила зміна клімату.

Природне середовище цих грибів страждає від посух, врожайність падає, а світовий попит на продукт зростає.

Трюфель, який зібрали ще у березні, законсервували, але подальші врожаї продаватимуть у ресторанах.

Результати дослідження Mycorrhizal Systems (MSL), яка вирощує трюфель і керує проектом, та Кембриджського університету опублікували у журналі Climate Research. Його автори стверджують, що культивувати трюфель скоро можна буде у багатьох регіонах Британії.

"Це один з найкращих ароматичних видів трюфелю у світі, й потенціал для промислового вирощування величезний", - сказав доктор Пол Томас із MSL і Стерлінгського університету.

"Ми ніколи не думали, що цей середземноморський вид може рости у Британії, це неймовірно захоплюючий розвиток подій", - додав він.