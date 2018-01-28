Японці розважаються, ліплячи дивовижних сніговиків

Копирайт изображения Hiroe-beach

У Японії пройшли найсильніші снігопади за чотири роки, і місцеві мешканці користаються цим на повну!

Попри мороз, токійці висипали на вулиці, аби поліпити сніговиків.

І не просто банальних округлих сніговиків із морквинками замість носа! Ні, ці скульптури вражають своєю вигадливістю і майстерністю.

Люди черпали натхнення і з улюблених фільмів, і з відеоігор на кшталт "Зоряних воєн" і "Покемонів".

Ось добірка незвичних сніговичків, знайдених у соцмережах.

Почнімо з ретельно виліплених міньонів!

А ось - красуня-панда!

"Зоряні війни". Джабба.

А від цього Годзілли віє крижаним жахом!

Ну як же без Тоторо? Було багато, багато Тоторо.

Цю дівчинку сніговий Снупі щось не вразив. А вас?

І звісно, Хеллоу Кітті.