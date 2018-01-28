Японці розважаються, ліплячи дивовижних сніговиків
У Японії пройшли найсильніші снігопади за чотири роки, і місцеві мешканці користаються цим на повну!
Попри мороз, токійці висипали на вулиці, аби поліпити сніговиків.
І не просто банальних округлих сніговиків із морквинками замість носа! Ні, ці скульптури вражають своєю вигадливістю і майстерністю.
Люди черпали натхнення і з улюблених фільмів, і з відеоігор на кшталт "Зоряних воєн" і "Покемонів".
Ось добірка незвичних сніговичків, знайдених у соцмережах.
Почнімо з ретельно виліплених міньонів!
А ось - красуня-панда!
"Зоряні війни". Джабба.
А від цього Годзілли віє крижаним жахом!
Ну як же без Тоторо? Було багато, багато Тоторо.
Цю дівчинку сніговий Снупі щось не вразив. А вас?
І звісно, Хеллоу Кітті.