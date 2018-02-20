Корова втекла з бійні на польський острів

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Корова, яку мали забити, натомість втекла: протаранила на своєму шляху паркан і пірнула у воду.

Втікачка знайшла прихисток на островах біля озера Ниське на півдні Польщі.

Її власник облишив спроби схопити тварину, коли зрозумів, що через його переслідування вона вимушена постійно плавати.

Заклики підстрелити корову наштовхнулися на запеклу критику. Ба більше: один місцевий політик заявив, що його місія - врятувати "корову-героя".

Усе почалося тоді, коли тварину повели до вантажівки, яка мала відвезти її на бійню, повідомляє польський портал Wiadomosci.

Її власник пан Лукаш порадив представникам бійні дати тварині заспокійливе, але вони не взяли до уваги пораду і тварина їх перемогла.

Під час втечі корова прорвалась через металевий паркан. Працівник ферми зламав руку і забив ребра.

Коли тварину знайшли на березі озера Ниське, вона була рішуче налаштована не повертись в неволю. "Я бачив, як вона пірнала під воду", - розповів пан Лукаш виданню Wiadomosci.

Після невдалої другої спроби схопити тварину, пан Лукаш вирішив відвозити ій їжу на острів.

Місцевий політик Павел Кукіз, почувши заклики вбити тварину - запропонував врятувати "корову-героя" від смерті.

Він написав у Facebook: "Якщо всі громадяни покажуть таку рішучість, як ця корова, Польща стане ще більш процвітаючою країною".

Це не перший випадок, коли корова зробила ривок задля свободи.

У січні голландська корова на прізвисько Гермієн втекла з бійні та переховувалась в лісі біля Леттеле протягом шести тижнів. Місцеві жителі зібрали кошти, щоб врятувати її й помістити в заповідник для корів.