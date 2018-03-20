Помер останній самець північного білого носорога

Копирайт изображения AFP Image caption Судан, 2016 рік

Після місяців хвороби помер останній у світі північний білий носоріг-самець.

45-річний Судан мешкав у Кенії в заповіднику Ol Pejeta Conservancy.

Він помер у понеділок після ускладнень, пов'язаних з віком.

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Північний білий - один з двох підвидів білого носорога.

Без самця залишилися дві єдині на увесь світ самки - його донька та внучка.

Тепер уся надія на збереження виду північного білого носорога полягає в розробці методів штучного запліднення.

Спроби використати Судана для подовження виду з двома самками зазнали невдачі.

Торік йому навіть створили акаунт в додатку для знайомств Tinder, але не для пошуків кохання, а щоб назбирати коштів для штучного запліднення носорогів.

У Судана з'явились шанувальники по всьому світу, які тепер будуть сумувати за ним і через наближення вимирання підвиду.

Генетичний матеріал Судана зібрали в понеділок, повідомили природоохоронці.

Вчені спробують відтворити північних носорогів за допомогою передових клітинних технологій, використовуючи збережену сперму та яйцеклітини самок - Наджін і Фату.

У самця, якому на людський вік було 90 років, лікували дегенеративні зміни м'язів та кісток, а також великі рани на шкірі.

Він не міг звестись на власні лапи й дуже страждав впродовж останньої доби свого життя, повідомляють у Twitter заповідника Ol Pejeta Conservancy.

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