Помер останній самець північного білого носорога
Після місяців хвороби помер останній у світі північний білий носоріг-самець.
45-річний Судан мешкав у Кенії в заповіднику Ol Pejeta Conservancy.
Він помер у понеділок після ускладнень, пов'язаних з віком.
Північний білий - один з двох підвидів білого носорога.
Без самця залишилися дві єдині на увесь світ самки - його донька та внучка.
Тепер уся надія на збереження виду північного білого носорога полягає в розробці методів штучного запліднення.
Спроби використати Судана для подовження виду з двома самками зазнали невдачі.
Торік йому навіть створили акаунт в додатку для знайомств Tinder, але не для пошуків кохання, а щоб назбирати коштів для штучного запліднення носорогів.
У Судана з'явились шанувальники по всьому світу, які тепер будуть сумувати за ним і через наближення вимирання підвиду.
Генетичний матеріал Судана зібрали в понеділок, повідомили природоохоронці.
Вчені спробують відтворити північних носорогів за допомогою передових клітинних технологій, використовуючи збережену сперму та яйцеклітини самок - Наджін і Фату.
У самця, якому на людський вік було 90 років, лікували дегенеративні зміни м'язів та кісток, а також великі рани на шкірі.
Він не міг звестись на власні лапи й дуже страждав впродовж останньої доби свого життя, повідомляють у Twitter заповідника Ol Pejeta Conservancy.
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