Світлофор з бородою: як у Німеччині вшановують Маркса

Копирайт изображения PA Image caption Один світлофор у Трірі вже встановили, незабаром запрацює й другий

До 200-річчя з дня народження німецького філософа Карла Маркса у його рідному місті встановили пішохідні світлофори з портретом політеконома.

Новий світлофор встановили в понеділок. Тепер у Трірі можна побачити, як впізнавана постать Маркса з бородою "блимає" зеленим і червоним.

"Трір демонструє свої кольори Марксу", - сказав міський голова Вольфрам Лейбе.

Другий комплект світлофорів встановлять поблизу будинку та музею Карла Маркса. Про це повідомляють на порталі Trier.de.

Річниця дня народження Маркса викликала суперечки в Трірі після того, як міська рада торік проголосувала прийняти від китайського уряду бронзову статую філософа.

Філософ і автор "Маніфесту комуністичної партії" народився 5 травня 1818 року в Трірі, що на заході Німеччини, і провів у місті свої перші 17 років.