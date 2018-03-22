Міні - ні: уряд радить таджицьким жінкам, як одягатися

Копирайт изображения TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Мінкульт рекомендує традиційне таджицьке вбрання на противагу відкритому європейському та ісламському одягу

Міністерство культури Таджикистану видало книжку з рекомендаціями що, коли і як доречніше одягати жінкам.

На 368 сторінках з назвою "Інструкція з рекомендованого одягу для дівчаток та жінок в республіці Таджикистан" опубліковано світлини з моделями в костюмах, які підходять для "жінок від семи до сімдесяти років". Про це повідомляє портал Asia-Plus.

У відповідних розділах жінкам радять, що одягати на роботу, на національні та державні свята, на весілля та навіть у вихідні.

А наприкінці видання є розділ про одяг, який таджицькі жінки не повинні носити.

Там радять уникати чорних суконь та хусток, а ще - хіджабів. Це частина кампанії країни проти ісламського одягу, який, як і раніше, користується популярністю, попри засудження президента Емомалі Рахмона.

Копирайт изображения TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Ось так, на думку посадовців з мінкульту Таджикистану, повинні вдягатись офісні працівники

Також не рекомендують надягати відвертий "європейський" одяг та міні-спідниці, а ще й сукні з вирізом на спині.

"Також не рекомендується в громадських місцях бути в галошах або в капцях, у домашньому одязі, штанях, що облягають та виділяють певні частини тіла, одягу з синтетичних тканин, шкідливих для здоров'я ", - йдеться в інструкції.

Колишня радянська республіка має переважно мусульманське населення, але уряд намагається затвердити більш світську, але традиційну культуру.

Копирайт изображения TAJIK CULTURE MINISTRY/ASIA-PLUS Image caption Одягатись у європейському стилі можна на вихідних

"Непогано, якщо ви можете собі це дозволити"

Реакція соцмереж на нову книгу не дуже позитивна.

Хоча один користувач, коментуючи оригінальну історію, високо оцінив вбрання, інші відзначили дорогу вартість національного вбрання: "Нехай чиновники міністерства культури купують для нас одяг".

Інші звинувачують чиновників у перетворенні країни на Північну Корею. "Міністерство культури має вирішувати інші питання, а не винаходити якісь нісенітниці".

Третій читач був категоричним щодо пункту про "одяг, що облягає та підкреслює деякі частини тіла", запитуючи: "Яка частина тіла? Чи включає вона пухлину в їхніх мізках?"