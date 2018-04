Бейонсе виступила у складі Destiny's Child на Коачеллі

Копирайт изображения Getty Images

Бейонсе, яка була хедлайнером цьогорічного фестивалю "Коачелла" у Каліфорнії, виступила зі своїми колишніми колегами з гурту Destiny's Child Келлі Роуленд і Мішель Вільямс.

Тріо розпочало свій виступ хітом "Lose My Breath" 2004 року, пізніше вони виконали пісню "Say My Name" та "Soldier".

Це перший виступ гурту з 2015 року, а завершили вони свою творчу діяльність у 2006 році.

36-річна Бейонсе за основу для свого виступу на фестивалі обрала військову тему. Спершу вона виконала хіт 2003 року хіти "Crazy In Love" разом із оркестром.

Останній великий виступ Бейонсе відбувся ще в лютому 2017 року на премії "Греммі 2017" до народження двійнят.

Виступ тривав майже дві години, у ньому згадували цитати громадських активістів Малькольма Ікса, нігерійської письменниці-феміністки Чімаманди Нґозі Адічі та мотиви з композицій Ніни Сімон.

Бейонсе закривала другий день триденного фестивалю. Останнім виступить Емінем. Він повернувся до кар'єри після 7-річної перерви наприкінці 2017 року.

Чутки про те, що Destiny's Child виступить у старому складі ширилися протягом кількох місяців.

Колишня учасниця групи Келлі Роуленд відкидала цю інформацію і казала, що не знає про возз'єднання.

Destiny's Child продала понад 100 мільйонів своїх записів у США, а згідно з World Music Awards дівчата стали найпопулярнішим жіночим гуртом усіх часів.

