Очікування VS реальність: як з'явився перший мем

Копирайт изображения THE JUDGE Image caption Замальовка 1921 року

Невже відомий мем "Очікування/реальність" походить із замальовки 1921 року?

Ця картинка спричинила ажіотаж серед користувачів Twitter. Вони гадають про перший в історії мем.

Але ми знайшли версію, яка з'явилася раніше: у 1919 чи 1920 році.

На малюнках зображений мотив відомого жарту "Очікування/реальність", де два варіанти контрастують між собою.

Замальовка 1921 року підписана як: "Ти думаєш, що виглядаєш так, коли загоряється спалах, й як ти насправді виглядаєш".

А от на сучасних картинках можна знайти напис: "Ти та хлопець, через якого вона каже не перейматися".

Звідки він узявся?

Комікс знайшли в журналі 1921 року на сторінках сатиричного журналу The Judge, який надрукував Університет штату Айова.

Згодом малюнок знайшли в іншому журналі Wisconsin Octopus, який друкувався в Університеті Вісконсина з 1919 по 1959 рік.

Ми переглядали випуски цього журналу і виявили, що малюнок "Очікування/реальність" з'являвся у виданні й раніше: за 1919 чи 1920 рік.

Копирайт изображения WISCONSIN OCTOPUS Image caption Планування побачення: "Як твій сусід описує її", "Яка вона насправді".

Що таке мем?

Поняття мема і його концепції були вперше розроблені Річардом Докінзом в книзі "Егоїстичний ген" 1976 року

Докінз називав меми "ідеями, які поширюються від мозку до мозку"

Оксфордський словник англійської мови визначає "мем" як зображення, відео або текст із варіаціями, яке копіюють та поширюю користувачі інтернету

Це дійсно перший мем?

За визначенням, одне зображення не може бути мемом. Оригінальне зображення мають скопіювати та розповсюдити із варіаціями.

Тому сама по собі картинка 1921 року не є мемом. Але, якщо взяти до уваги замальовки 1919 або 1920 років, то вона підпадає під це визначення. Ці два комікси є варіаціями, і в них різні підписи.

І все ж ми не можемо із упевненістю сказати, що це перший мем, лише через те, що його скопіювали і розповсюдили із варіаціями. Але ми знаємо напевно, що цей малюнок є частиною "ери до інтернету".

Очевидно, що автори журналу "Wisconsin Octopus" випередили свій час.