Коней "викидають і залишають помирати"

Копирайт изображения RSPCA Image caption Так виглядала кобила Ейді, коли її знайшли

У Британії безвідповідальні власники регулярно "викидають зі сміттям і залишають вмирати коней. Про це розповіли у Королівському товаристві запобігання жорстокості щодо тварин (RSPCA), повідомляє продюсер програми Вікторії Дербішир на BBC Луїс Лі Рей.

В благодійній організації повідомили, що одну кобилу власники викинули на узбіччя, коли вона народжувала. І мати, і лоша загинули.

В RSPCA зазначають, що однією з причин таких випадків є те, що коней можна відносно дешево купити. Проте доглядати за ними дорого, особливо, якщо вони потребують ветеринарної допомоги.

З 2015 року кількість розслідувань, пов'язаних з випадками жорстокого поводження з кіньми, зросла на 25% - до 225 у 2017 році.

Надзвичайна криза

Головний інспектор RSPCA Сем Гарві розповіла, що організації доводилося піклуватися про коней, яких "буквально скидали" у багнюку разом зі сміттям.

Копирайт изображения RSPCA Image caption Цього коня врятували з озера, куди його скинув власник

"(Власники. - Ред.) брали з собою сміття, щоб викинути у недозволеному місті та одночасно брали хворих або поранених коней. Ми виїжджали на виклики й не могли побачити коня, доки не відривали його з купи сміття", - пояснює пані Гарві.

Минулого року майже RSPCA вдалося врятувати майже тисячу коней. Це найбільша кількість за чотири роки.

В організації зазначили, що деякі власники не вважають за потрібне платити ветеринару за лікування коней або за те, щоб їх приспати.

Загалом, за даними доповіді, 2015 року у Великій Британії було 800 тисяч коней.

Коня можна отримати безкоштовно

RSPCA керує приватними конюшнями, де намагаються повернути сили врятованим тваринам. Зараз організація опікується долею 850 коней.

Серед них - Ейді, яку знайшли безсилою у багнюці. В організації вважають, що вона захворіла, і власник просто викинув її помирати.

За словами пані Гарві, в той час як догляд за хворими тваринами вимагає багато часу та зусиль, придбати тварину можна дуже дешево.

Image caption Ейді вдалося врятувати та вилікувати

В інтернеті вона бачила оголошення, в яких коней продавали дешевше, ніж кошенят.

"Там були коні ціною у 25 фунтів (35 доларів. - Ред.), безкоштовні коні. Жахливо", - зазначає вона.

В RSPCA зазначають, що власникам, які не можуть утримувати свої коней, краще звернутися за порадою до благодійних організацій.