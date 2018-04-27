На зміну "гостингу" в стосунках прийшов "орбітинг"

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О, в нас з'явилася нова тенденція у знайомствах між людьми. З нею можна стати параноїком.

Явище називається "орбітинг" (orbiting), воно є похідним від "гостингу" (ghosting).

Для тих, кому пощастило ще не стикатися із "гостингом", це коли хтось раптово зникає та обриває усі контакти без пояснень.

Під час "обрітингу" людина, яка зникла, продовжуватиме слідкувати за вами у соцмережах. Дивитиметься ваші Instagram та Snapchat stories, коментуватиме ваші фотографії, але не відповідатиме вам в особистих повідомленнях.

І так вони можуть продовжувати місяцями, навіть роками.

Це дуже дивно.

Анна Іовайн, яка придумала назву для цього феномена, пояснила, що в такий спосіб людина тримає вас "досить близько", аби спостерігати, але "задалеко", аби заговорити.

І якщо хтось просто зник з поля вашого зору, це дуже розчаровує. Але "обрітинг" - це ще гірше, аніж ми гадали.

Якщо ж це сталося із вами, просто знайте, що ви не самотні.

Чому люди це роблять?

Експерт зі знайомств Персіа Лоусон зазначила BBC Three, що в такий спосіб люди не хочуть втрачати варіанти.

"Вони показують тобі, що досі перебувають біля тебе, але не зважуються на стосунки. Трохи підтримують спілкування, аби за потреби почати все спочатку", - каже пані Лоусон.

За її словами, вони не хочуть втрачати шанс слідкувати за вашим "надзвичайним" життям.

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А ще вона каже, що деякі люди не знають, що в Instagram Stories можна бачити тих, хто їх переглядає. Але є й такі, що вподобали чи прокоментували ваші фотографії.

Попри те, що на "обрітерів" можна не звертати уваги, їхня поведінка може бути справді виснажливою для людини, за якою слідкують. Це найгірший вид змішаного сигналу, бо "обрітер" відкидає будь-які спроби налагодити із ним зв'язок.

Персія каже, що люди починають аналізувати свої власні дописи у соцмережах, аби зрозуміти, чому "орбітери" дивляться їх. Вона попереджає, що це марне витрачання часу та енергії.

"Як ви можете почати стосунки із такою людиною? Вона ж буквально лише кидає вам панірувальні сухарі", - каже пані Лоусон.

Втім, у неї є рекомендація на такий випадок - без жалю заблокувати таку людину.

"Ви витрачаєте свій час, попри те, що є інші люди, які хочуть провести із вами час", - підкреслює Персія.

Отже, мораль історії така: якщо вам не відповідають на повідомлення, то вони й не заслуговують на ваші селфі.