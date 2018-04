Група ABBA записала нову пісню вперше з 1982 року

Копирайт изображения ANDERS HANSER PUBLISHING

Шведська поп-група ABBA вперше за 35 років записала в студії дві перші композиції, але не виступатиме на сцені.

Музиканти визнали, що новий матеріал став "несподіваним наслідком" нещодавнього рішення відновити співпрацю.

"Всі ми четверо вирішили, що було б добре повернутися у студію через 35 років, і виявилося, що час зупинився", - повідомили в Instagram акаунті групи.

Поки дату публікації нових пісень не оголосили, але одна з них під назвою I Still Have Faith In You вперше прозвучить в ефірі в грудні у спільній передачі телеканалів BBC і NBC.

Представниця групи Горел Хансер сказала, що нові пісні звучатимуть як раніше, але й "по-новому".

Однак, за її словами, група не буде виконувати ці пісні на концерті під час майбутнього "віртуального турне" ABBA Avatar.

"Ні, вони не хочуть виступати на сцені", - сказала вона.

Супергрупа

Група ABBA виникла в 1972 році і відразу стала популярною. До неї увійшли автори музики Бьорн Ульвеус і Бені Андерссон, раніше члени групи The Hep Stars, а також співачки Агнета Фальтског і Анні-Фрід Ліндстад, які мали сольну кар'єру.

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Музиканти завжди відкидали пропозиції щодо відродження групи. У 2000 році вони відмовилися від гастролей за один мільярд доларів.

Їхній новий проект приніс їм перемогу Євробаченні в 1974 році з піснею Waterloo. Пізніше група продала майже 400 мільйонів платівок по всьому світу.

Мюзикл "Mamma Mia!", заснований на їхніх піснях і написаний Ульвеусом і Андерссоном, подивилися понад 50 мільйонів глядачів.

У 1983 році група розпалася після численних сварок і розлучень двох подружніх пар - Ульвеуса і Фальтског, і Лінгстад і Андерссона.

На останньому звукозаписі, який зробили в 1982 році, були записані пісні Under Attack і The Day Before You Came, які увійшли до альбому The Singles.

Їхня остання поява на публіці сталася через три роки на Шведському телебаченні у телешоу, присвяченому їхньому менеджеру Стігу Андерсону.

Музиканти завжди відкидали пропозиції щодо відродження групи. У 2000 році вони відмовилися від гастролей за один мільярд доларів.

Агнета Фальтског говорила на BBC в 2013 році, що хотіла б залишити ABBA в минулому. "Це було так давно, і ми всі старіємо, у нас у всіх інше життя", - сказала вона тоді.

Однак минулого тижня Бьорн Ульвеус натякнув, що група може випустити нові пісні. За його словами, вони можуть стати частиною віртуального турне, заснованому на використанні голографічних зображень музикантів, створених за допомогою комп'ютерів.

Пан Ульвеус бере участь у роботі над цим проектом, який, за його словами, може стати новим словом у поп-музиці. Однак він відкинув будь-яку можливість відтворення групи в тому форматі, в якому вона існувала в 70-і роки.