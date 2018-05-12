Євробачення-2018: у британки на сцені вихопили мікрофон
На конкурсі Євробачення-2018, який відбувається у столиці Португалії Лісабоні під час виступу представниці від Британії SuRie невідомий вискочив на сцену та забрав у неї мікрофон.
Чоловік встигнув у нього крикнути: "Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи". Його швидко схопила охорона. Співачка продовжила виступ, коли їй дали другий мікрофон.
У цей момент телетрансляцію перенесли на інтерв'ю з українцем MELOVIN, яке відбувалося у грін-румі.
Організатори "Євробачення" кажуть, що нададуть SuRie можливість виступити вдруге через інцидент.
Європейський телерадіомовний союз заявив, що чоловік наразі перебуває під вартою у поліції.
Грем Нортон, який коментує конкурс для BBC, додав: "Це було вторгнення на сцену, SuRie дуже добре впоралася".
"Я не можу не підкреслити, що вона виконала блискучу роботу - вона, мабуть, була страшенно налякана", - зазначив пан Нортон.
Минулого року під час виступу Джамали на сцені несподівано з'явився пранкер Віталій Седюк.
Під час виконання пісні, яку транслювали торік у прямому ефірі, пан Седюк, замотаний у прапор Австралії, вискочив на сцену, скинув штани і показав свої сідниці.
Джамала незворушно продовжувала співати далі.
Згодом пана Седюка оштрафували на понад вісім тисяч гривень за цю витівку.