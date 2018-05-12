Євробачення-2018: у британки на сцені вихопили мікрофон

Копирайт изображения EPA Image caption Невідомий ледь не зіпсував виступ учасниці від Британії SuRie, яка виконувала пісню Storm"

На конкурсі Євробачення-2018, який відбувається у столиці Португалії Лісабоні під час виступу представниці від Британії SuRie невідомий вискочив на сцену та забрав у неї мікрофон.

Чоловік встигнув у нього крикнути: "Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи". Його швидко схопила охорона. Співачка продовжила виступ, коли їй дали другий мікрофон.

У цей момент телетрансляцію перенесли на інтерв'ю з українцем MELOVIN, яке відбувалося у грін-румі.

Організатори "Євробачення" кажуть, що нададуть SuRie можливість виступити вдруге через інцидент.

Європейський телерадіомовний союз заявив, що чоловік наразі перебуває під вартою у поліції.

Грем Нортон, який коментує конкурс для BBC, додав: "Це було вторгнення на сцену, SuRie дуже добре впоралася".

"Я не можу не підкреслити, що вона виконала блискучу роботу - вона, мабуть, була страшенно налякана", - зазначив пан Нортон.

Минулого року під час виступу Джамали на сцені несподівано з'явився пранкер Віталій Седюк.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Торік пранкера Віталія Седюка оштрафували за витівку на конкурсі.

Під час виконання пісні, яку транслювали торік у прямому ефірі, пан Седюк, замотаний у прапор Австралії, вискочив на сцену, скинув штани і показав свої сідниці.

Джамала незворушно продовжувала співати далі.

Згодом пана Седюка оштрафували на понад вісім тисяч гривень за цю витівку.