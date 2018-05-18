Як у Китаї з реліквій зробили меми

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До Міжнародного дня музеїв китайське онлайн-видання Sina Breaking News опублікувало на своїй сторінці у соцмережі Weibo картинки, на яких національні культурні реліквії зобразили у вигляді мемів - чим збурило китайських користувачів: одні вважають їх смішними, інші - обурливими.

Більшість мемів блукають інтернетом уже впродовж кількох років, проте нової хвилі популярності і такої небувалої уваги набули саме завдяки Sina - у сторінки видання понад 52 мільйони підписників.

"Дай п'ять!"

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Очевидно ж, що ось ці глиняні фігурки "дають п'ять" одне одному.

Це експонат із Палацового музею в Пекіні. Він належить до періоду правління династії Тан (618-907 рр. н.е.) і виконаний у стилі розписної кераміки.

На сайті музею пишуть, що "костюм і пози" фігурок вказуюь на те, що вони виконують традиційний китайський народний танець. Чи є жест "дай п'ять" - частиною цього танцю, там не пишуть.

"Га???"

Копирайт изображения Shaanxi History Museum

Цій керамічній скульптурі вже кілька тисячі років, вона належить до ери неоліту.

Мем, написаний на цій світлині, можна перекласти як "Га???". Напевне, саме це ви й можете сказати, коли вам вже кілька тисяч років.

Це експонат Історичного музею провінції Шеньсі.

"Ви щось казали? Я не слухав"

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За даними бібліотеки провінції Чжецзян, ця статуя також перебуває у власності Палацового музею в Пекіні.

Сайт бібліотеки каже, що статуя належить до епохи династії Цін, яка правила із середини 17 сторіччя по 1912 рік.

Статуя зображує того, хто досяг просвітлення. А якщо так, то чого звинувачувати його у тому, що він вас не слухав?

Ці світлини зібрали десятки тисяч поширень і вподобань від користувачів китайської соцмережі Weibo. Багато хто із них залишав веселі коментарі під фото, проте деяким меми видалися образливими для китайської культури і самих реліквій.

Не так давно у Палацовому музеї в Пекіні стався скандал - коли один із туристів опублікував світлину із вкраденим із території музею каменем. Музей відтак попросив відвідувачів не забирати каміння з палацового комплексу з собою у якості сувенірів.