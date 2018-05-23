Навіщо Facebook просить у користувачів їхні оголені фото?

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Facebook просить своїх британських і американських користувачів присилати адміністрації соцмережі власні оголені фото - аби допомогти їм уникнути так званої "порнопомсти".

Ідея такого кроку з боку Facebook полягає у тому, щоб заблокувати ваші інтимні фото ще до того, як вони потраплять у мережу. Якщо ви раптом непокоїтеся, що хтось інший може поширити їх в інтернеті із недобрих мотивів.

Подібну технологію уже використовують для боротьби із дитячою порнографією.

Facebook протестував систему в Австралії, тепер поширює її на Британію, США і Канаду.

Як це працює?

Якщо ви маєте світлини, через які непокоїтеся, у Facebook кажуть, що вам слід зв'язатися із їхнім партнером, який опікується цією проблемою - у Британії це гаряча лінія для допомоги жертвам порнопомсти. Її працівники відправлять вам посилання, за яким ви можете завантажити фотографії.

Як пояснює керівник служби безпеки Facebook Антігона Девіс, ці світлини побачить "лише дуже маленька група із близько п'яти спеціально навчених аналітиків".

Вони створять для кожної фотографії унікальний цифровий відбиток. Цей спеціальний код зберігатиметься у базі даних.

Якщо хтось інший спробує завантажити у Facebook, Instagram чи Messenger це ж саме фото, система розпізнає його відбиток і заблокує ще перед тим, як воно з'явиться онлайн.

У базі даних зберігатимуться лише унікальні коди фотографій - оригіналів там не буде.

Які гарантії?

Як визнає пані Девіс, "стовідсоткових гарантій там, де справа доходить до технологій розпізнавання фотографій, немає".

Це тому, що фотографії можливо видозмінювати, аби вони відрізнялися від оригіналу. Хоч пані Девіс запевняє, що ці технології розвиваються.

Поки що уся система працює лише за умови, що два фото повністю збігаються.

За даними гарячої лінії допомоги жертвами порнопомсти у Британії, щороку кількість таких випадків зростає. У 2015 році до агенції звернулося 500 постраждалих, тоді як у 2017 - більше тисячі.