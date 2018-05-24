В Туркменістані заборонили портрети президента в туалетах

Копирайт изображения Alternativnnyy Novosti Turkmenistana Image caption В місцевих ЗМІ портрети Гурбангули Бердимухамедова друкують практично на кожній сторінці

В Туркменістані поліція оглядає вбиральні для виявлення випадків наруги над президентом країни.

Про це повідомляє ресурс Fergana.ru.

Дільничні інспектори в Західному Балканському регіоні уважно оглядають громадські та приватні туалети, щоб з'ясувати, чи не використовують місцеві жителі газети з портретом Гурбангули Бердимухамедова замість туалетного паперу.

Спеціальні наглядачі шукають зіпсовані сторінки із зображенням туркменського лідера на смітниках та звилищах.

"Вони мають визначити власників цих газет і повідомити поліцію про випадки наруги", - пише видання Fergana.ru.

Спочатку "правопорушників" просто попереджають.

Однак таких випадків - дуже багато, оскільки через економічну кризу туркмени не купують туалетний папір, а в місцевих газетах портрети Гурбангули Бердимухамедова друкують практично на кожній сторінці, повідомляє сайт "Альтернативные новости Туркменистана".

"Навіщо купувати туалетний папір, якщо людей змушують передплачувати місцеві друковані ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Туркменської служби "Радіо Свобода", ця "туалетна крамола" почалася після того, як кількох школярів затримали за псування портретів президента.

В першому випадку діти під час гри потопталися по світлині пана Бердимухамедова, а в другому - домалювали йому вуса і бороду.

Копирайт изображения Turkmen Government Image caption Пан Бердимухамедов очолив Туркменістан 2007 року. Він є прихильником автократичного стилю управління і створив культ особи в країні

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