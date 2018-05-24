В Туркменістані заборонили портрети президента в туалетах
В Туркменістані поліція оглядає вбиральні для виявлення випадків наруги над президентом країни.
Про це повідомляє ресурс Fergana.ru.
Дільничні інспектори в Західному Балканському регіоні уважно оглядають громадські та приватні туалети, щоб з'ясувати, чи не використовують місцеві жителі газети з портретом Гурбангули Бердимухамедова замість туалетного паперу.
Спеціальні наглядачі шукають зіпсовані сторінки із зображенням туркменського лідера на смітниках та звилищах.
"Вони мають визначити власників цих газет і повідомити поліцію про випадки наруги", - пише видання Fergana.ru.
Спочатку "правопорушників" просто попереджають.
Однак таких випадків - дуже багато, оскільки через економічну кризу туркмени не купують туалетний папір, а в місцевих газетах портрети Гурбангули Бердимухамедова друкують практично на кожній сторінці, повідомляє сайт "Альтернативные новости Туркменистана".
"Навіщо купувати туалетний папір, якщо людей змушують передплачувати місцеві друковані ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Туркменської служби "Радіо Свобода", ця "туалетна крамола" почалася після того, як кількох школярів затримали за псування портретів президента.
В першому випадку діти під час гри потопталися по світлині пана Бердимухамедова, а в другому - домалювали йому вуса і бороду.
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