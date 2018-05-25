Проект стіна: як у Австралії захищають кенгуру від котів

Копирайт изображения WAYNE LAWLER/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY Image caption 44-кілометровий паркан, через який проходить струм, має захищати види, які перебувають на межі вимирання, від здичавілих котів

Здичавілі коти стали справжньою загрозою для місцевих тварин Австралії, саме тому в одному із регіонів країни проти них спорудили фізичну перешкоду.

Влада центральної Австралії встановила найдовший у світі паркан від котів - його довжина 44 км.

Паркан, через який проходить електричний струм, оточує заповідник дикої природи Ньюгевен площею у 9,5 тис. гектарів. Він має захистити його мешканців - таких-от, як малі жмутохвості кенгуру - від здичавілих котів, лисиць і кроликів, завезених на континент європейцями.

"У цій місцевості живе близько 50-60 диких котів, і вони з'їдять більше 70 тисяч місцевих ссавців лише за один рік", - пояснює Аттікус Флемінг із Австралійського управління охорони дикої природи.

Паркан - лише із один заходів із відновлення дикої природи центральної Австралії, проте за словами пана Флемінга - чи не найважливіший.

Копирайт изображения WAYNE LAWLER/AUSTRALIAN WILDLIFE CONSERVANCY Image caption Малі жмутохвості кенгуру - один із видів, яким загрожують здичавілі коти

Здичавілі коти зустрічаються на більшості території Австралії, і оточений парканом заповідник стане найбільшою вільною від котів зоною континенту.

Рейнджери у заповіднику мають намір очистити його від усіх котячих до кінця цього року. Потім, у 2019 році, вони переселять до нього представників десятьох австралійських видів ссавців, що перебувають на межі зникнення. Серед них - чорноногий скелястий кенгуру, золотистий бандикут і західник квол.

"Уперше величезна територія у центральній Австралії знову стане домівкою для цілої безлічі різноманітних ссавців - таких, що жили тут до приїзду європейців", - йдеться у заяві Австралійського управління охорони дикої природи.

Там припускають, що заповідник дозволить щонайменше подвоїти популяцію таких видів.

В управлінні також хочуть розширити площу заповідника до 100 тис. гектарів і збирають кошти на добудову паркана.

Перші 44 км паркана обійшлися управлінню у близько 3,7 млн американських доларів - тільки п'яту їх частину надав федеральний уряд Австралії.

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