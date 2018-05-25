Невідома вовкоподібна істота збентежила американських зоологів

Копирайт изображения Montana Fish, Wildlife and Parks Image caption У інтернеті вже циркулюють припущення, що це може бути вовкулака або чупакабра

Американські експерти із дикої природи збентежені вовкоподібною істотою, яку застрелив фермер зі штату Монтана.

Фермер із містечка Дентон підстрелив тварину минулого тижня, коли та підібралася надто близько до його худоби, повідомляє місцева поліція.

Проте місцеві експерти із дикої природи заявили, що не можуть ідентифікувати, до якого виду належить ця істота. Оглянувши її, вони дійшли до висновку, що це не може бути вовк: зуби надто короткі, передні лапи - надто малі, а кігті - надто великі як для вовка.

У інтернеті вже циркулюють найрізноманітніші версії, що це може бути за тварина: від вовкулаки до голодного дитинчати ведмедя грізлі чи родича снігової людини.

Монтанське управління дикої природи повідомило, що це "молода самиця, що належить до псових - родини ссавців, до якої включать собак, лисиць, койотів і вовків".

"Ми не матимемо поняття, що це таке, доки не отримаємо результати аналізу ДНК", - заявив речник управління Брюс Очлі. За його словами, результатів аналізу слід чекати щонайменше тиждень.

Копирайт изображения Montana Fish, Wildlife and Parks Image caption Експерти кажуть, що форма тіла істоти відрізняється від вовчої

Копирайт изображения Montana Fish, Wildlife and Parks Image caption Лапи, вуха і шерсть також відрізняються від вовчих чи собачих

За словами спеціаліста із вовків Тая Смакера, його у дивовижній істоті його приголомшили кілька деталей: "Вуха надто великі. Ноги виглядають трохи закороткими. Лапи теж трохи замалі, та й шерсть виглядає дивно. Тут просто щось не так", - сказав він місцевому виданню Montana FWP.

Копирайт изображения Montana Fish, Wildlife and Parks Image caption Передні лапи також замалі для вовка

Дехто з користувачів інтернету припустив, що це може бути вовк жахливий - вимерлий ще 11 тисяч років тому вид вовка, що мешкав у Північній Америці. Проте пан Очлі заперечив ці припущення: "[Жахливий вовк] - це доісторична тварина, як мастодонт чи шаблезубий тигр; вона більше не існує".

Інші користувачі вказали, що невідома істота може бути сумнозвісною чупакаброю. Проте критики відповідають їм, що місце, де підстрелили чудернацьку тварину, знаходиться надто далеко на півночі.

Серед інший версій - гібрид койота й вовка та вовча собака, вирощена в неволі.