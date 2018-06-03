83 контейнери посипалися у море з корабля біля Австралії
Морська адміністрація Австралії оголосила попередження після того, як 83 судноплавних контейнери випали з судна біля узбережжя Нового Південного Уельсу.
На пляжи на північ від Сіднея вже почало вимивати санітарні вироби, хірургічні маски та підгузники.
Є перестороги, що предмети можуть виявитися небезпечними для китів та інших морських жителів, якщо вони їх проковтнуть.
Контейнери посипалися у море із тайванського корабля, який опинився у неспокійних водах Тасманського моря у четвер.
На відео видно, що окремі контейнери розкриті і повисають з корабля.
Деякі частково занурені у воду контейнери становлять загрозу для відпочинкових човнів та комерційного судноплавства.
"Це сорокафутові контейнери (приблизно 12 метрів. - Ред.), вони визирають з води на фут чи два. Навіть за найкращих погодніх умов їх важко помітити, але вночі або посеред хвиль це майже неможливо", - сказав виконавчий директор Служби доріг і судноплавства.
Зареєстроване у Ліберії судно прямувало із Тайваню до австралійського порту, коли наткнулося на п'ятиметрові хвилі.