До коней Пржевальського у Чорнобилі приєднався домашній кінь
У компанії коней Пржевальського, що живуть у чорнобильській Зоні відчуження помітили домашню кобилу - про це повідомив біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.
"Ой, не на добре це", - написав він у Facebook.
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Вперше свійську тварину помітили на знімках із фотопасток. Потім біологу вдалося побачити її на власні очі.
"Звісно, хотілося з'ясувати, що це ще таке", - додав пан Гащак. За його словами, наразі незрозуміло, звідки в Зоні свійська тварина.
За його словами, домашня кобила живе разом із парою коней Пржевальського, в якої є лоша.
Кілька років тому українські науковці почали стверджувати, що у чорнобильській зоні відновлюється дика природа - зокрема, там знову з'явились унікальні для України бурі ведмеді.
Зростає й кількість лосів, оленів, вовків, рисей, а також коней Пржевальського, яких туди завезли в дев'яностих роках.
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