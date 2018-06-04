До коней Пржевальського у Чорнобилі приєднався домашній кінь

Копирайт изображения Sergey Gashchak

У компанії коней Пржевальського, що живуть у чорнобильській Зоні відчуження помітили домашню кобилу - про це повідомив біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.

"Ой, не на добре це", - написав він у Facebook.

Вперше свійську тварину помітили на знімках із фотопасток. Потім біологу вдалося побачити її на власні очі.

"Звісно, хотілося з'ясувати, що це ще таке", - додав пан Гащак. За його словами, наразі незрозуміло, звідки в Зоні свійська тварина.

За його словами, домашня кобила живе разом із парою коней Пржевальського, в якої є лоша.

Копирайт изображения Sergey Gashchak

Копирайт изображения Sergey Gashchak

Кілька років тому українські науковці почали стверджувати, що у чорнобильській зоні відновлюється дика природа - зокрема, там знову з'явились унікальні для України бурі ведмеді.

Зростає й кількість лосів, оленів, вовків, рисей, а також коней Пржевальського, яких туди завезли в дев'яностих роках.

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