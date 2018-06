Вийде роман про роль ЦРУ у виданні "Доктора Живаго"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роман "Доктор Живаго" був заборонений в СРСР, але активно видавався на Заході

Американське видавництво Knopf і британське Hutchinson отримали права на видання історичного роману про те, як ЦРУ допомагало видавати і поширювати в СРСР роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

Авторка книги під назвою "Нас ніколи тут не було" ("We Were Never Here") - письменниця-дебютантка Лара Прескотт. За інформацією порталу The Bookseller, Knopf має намір виплатити їй 2 мільйони доларів гонорару.

Окрім США і Британії, роман опублікують у Франції, Італії, Норвегії, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Ізраїлі, Швеції, Польщі та Сербії. Книга надійде у продажу в 2020 році.

У романі ідеться про драматичну історію створення та публікації "Доктора Живаго" - роману Бориса Пастернака, забороненого до публікації в Радянському Союзі, але опублікованого на заході в 1950-і роки. ЦРУ намагалося поширювати роман Пастернака на території СРСР, незважаючи на офіційну заборону, щоб "використовувати його як таємну зброю пропаганди", - йдеться в синопсисі Knopf.

Серед героїв твору Лари Прескотт - подруга і муза Пастернака Ольга Івінська, а також друзі та колеги письменника, які брали участь у поширенні роману в Радянському Союзі.

"Неймовірну історію створення "Доктора Живаго" і його таємного поширення, коли влада вірила в те, що книги можуть змінити світ, потрібно розповісти. І зараз, можливо, найкращий момент для цього", - цитує слова Лари Прескотт портал Publishers Weekly.

Під час підготовки до написання роману письменниця їздила до Росії, де, зокрема, вивчала архівні статті про Пастернака і його роман, опубліковані в 1950-і роки в СРСР.

Секретні фотоплівки

Про те, що ЦРУ активно брало участь в публікації роману Пастернака, стало відомо в квітні 2014 року, коли в пресі з'явилися розсекречені документи відомства.

Операцію з видання і поширення "Доктора Живаго" проводили з санкції президентського комітету з координації операцій, керував нею радянський відділ ЦРУ, роботою якого керував особисто директор відомства Ален Даллес.

"Ця книга має велику пропагандистську цінність не тільки завдяки внутрішній ідеї, яка дає поживу для роздумів, а й через обставини її публікації", - ішлося в одному з циркулярів ЦРУ від 1958 року, який цитувала газета Washington Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Радянському Союзі "Доктора Живаго" називали антирадянським романом, а його популярність на заході висміювали за допомогою карикатур

Як повідомляло видання, текст роману ЦРУ отримало у січні 1958 року секретним пакетом від британських спецслужб. У пакеті були два рулони фотоплівки з копіями сторінок роману, які вдалося вивезти з СРСР в обхід "залізної завіси".

За розпорядженням ЦРУ тираж таємно надрукували у Нідерландах за сприяння місцевих спецслужб. Потім більшу частину його - 365 примірників - доправили у Бельгію для поширення серед радянських туристів на Всесвітній виставці в Брюсселі.

Значна частина другого накладу розійшлася в 1959 році серед делегатів з СРСР і соціалістичних країн, які прибули на Всесвітній фестиваль молоді і студентів, що проходив у Відні.

