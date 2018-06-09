Чому цю таксу надуло як повітряну кульку?

Копирайт изображения Willows Veterinary Group Image caption Чотирирічний Тревор страждав від рідкісної хвороби

Чотирирічна такса Тревор потрапив у халепу - його роздуло як повітряну кульку. Сосископодібний пес став схожий радше на фрикадельку.

Бідолаха став жертвою рідкісної хвороби: в одній із його легень утворилася дірка, й повітря із неї просочувалася йому під шкіру.

Стурбована господарка - пані Дженкінс з англійського графства Чешир, помітивши, що Тревор якось не так виглядає, негайно відвезла його до ветеринарної клініки.

"Ми посадили його до машини і негайно повезли у відділення невідкладної допомоги у ветеринарній клініці. Там нічого подібного не бачили, - пригадує вона. - Що б це не було, йому було важко дихати".

Копирайт изображения Willows Veterinary Group Image caption Френ Дженкіс (ліворуч) негайно відвезла пса до ветеринара Рейчел Дін (праворуч), помітивши, що з ним щось не так

Тревору зробили рентген, який показав, що щоразу як пес вдихав, частина повітря через дірку просочувалася із його легень під шкіру і шкодила серцю. Таксі діагностували підшкірну емфізему.

Ветеринарна лікарка Мішель Ковард провела процедуру зі зменшення тиску під шкірою Тревора і зашила дірку у його легені.

"Я ніколи не бачила нічого подібного, і ця операція була для мене новою, - розповідає вона. - У нього не було жодних зовнішніх травм, які б пояснили, як повітря потрапляє під його шкіру, тож ми припустили, що справа у якомусь внутрішньому ушкодженні".

Копирайт изображения Willows Veterinary Group Image caption Рентген показав, що у пса під шкірою збиралося повітря

Донька пані Дженкінс Джессіка, яка возить такс на собачі шоу, пригадує: "Він виглядав скоріше як величезний товстий тюлень. Було жахливо бачити його таким. Його довелося здувати, це було так дивно. Але тепер з ним вже все гаразд - він ганяється за курчатами так ніби нічого й не було".

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