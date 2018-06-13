У США єнот видерся на хмарочос і став героєм

Копирайт изображения Evan Frost/ MPR News Image caption Натовп людей спостерігав увесь вівторок за цим малим відчайдухом

Єнот-відчайдух із американського міста Сент-Пол, штат Міннесота, став інтернет-сенсацією, видершись по фасаду на 23-поверхову офісну будівлю. Уся пригода зайняла у тварини майже день - стільки ж за ним стежили випадкові перехожі і користувачі Twitter.

Про єнота світові розповіли журналісти Громадського радіо Міннесоти Еван Фрост і Тім Нельсон, які помітили тварину у ранні години понеділка на виступі будівлі навпроти їхнього офісу.

Копирайт изображения Tim Nelson/ MPR News Image caption Глядачі непокоїлися про здоров'я тваринки під час єнотової пригоди

"У понеділок один із моїх колег помітив цього єнота на виступі першого поверху - такий собі коричневий клубок, схожий, може, на кота, - пригадує Еван Фрост. - У вівторок, десь близько 8:30 ранку, ми пішли туди й впевнилися, що це таки був єнот. Двоє працівників будівлі принесли кілька довгих палиць, аби зробити щось на кшталт драбини для цієї тварини".

Але перша спроба порятунку потерпіла крах: єнот, замість того, щоб зійти по палицях вниз, злякався і почав тікати від них іще далі вгору.

Відтак увесь вівторок тварина провела, деручись вгору і вниз по будівлі, час від часу перепочиваючи її на виступах.

"Це було несамовите видовище, - каже Тім Нельсон. - Ми уявити не могли, чим це все може для нього закінчитися".

Єноти - звичні для американців вуличні тварини. Зазвичай вони сновигають у міських парках чи нишпорять у смітниках - за що, до речі, заслужили своє тамтешнє прізвисько - «сміттєві панди».

"Я говорив із експертом з дикої природи, який каже, що на кожну квадратну милю у Міннесоті живе із десяток чи два єнотів - тобто вони всюди. Але ж ви не побачите їх на стінах офісних багатоповерхівок", - зазначає пан Нельсон.

Копирайт изображения Tim Nelson/ MPR News Image caption Вікна будівлі були зашиті з міркувань пожежної безпеки, тож рятувати тварину таким чином було неможливо. Єноту нічого не залишалося, як дертися далі вгору

Обидва чоловіки не очікували такої масової реакції на свої дописи із єнотом у Twitter. Та за долею тварини, зрештою, спостерігали тисячі користувачів.

У відповідь на запитання ВВС, чи вдалося їм зробити того дня хоч якусь роботу - журналісти засміялися.

Копирайт изображения Evan Frost/ MPR News Image caption Увесь день і вечір вівторка під хмарочосом збиралися небайдужі глядачі

Копирайт изображения Tim Nelson/MPR News Image caption Одна жінка, яка назвалася Марією Люсією, принесла бінокль

О третій ранку середи - коли тваринка зрештою дісталася верхівки будівлі (де на неї вже чекав котячий корм і спеціальні пастки) - уся аудиторія єнота у Twitter святкувала.

Щоправда, аж до наступного дня доля єнота буде невідомою - аж доки пастки не прийдуть перевіряти працівники служби захисту тварин.

Багато користувачів Twitter вбачили у єноті - героя, чий успіх надихає не здаватися. Йому створили власну сторінку у соцмережі, користувачі поширювали картинки із єнотом-зірвиголовою і вже навіть шили іграшки.