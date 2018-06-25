Найбридкіший собака світу: фото головних конкурентів
14 дивакуватих собак продемонстрували свої мордочки, щоб завоювати титул найбридкішого собаки у світі.
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AFP/Getty
У Жа-жа довжелезний язик, який практично торкається підлоги. Але саме це дозволило дев'ятирічному англійському бульдогу отримати симпатію усіх суддів в конкурсі за титул найбридкішого собаки світу у американському місті Петалума штату Калфіорнія 23 червня.
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AFP/Getty
У конкурсі відібрали 14 собак, які змагалися за винагороду у розмірі 1500 доларів, включаючи Хімізабу, суміш китайської хохлатої з таксою, яку бачили тут із власницею Хізер Вілсон.
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AFP/Getty
І хоча на конкурсі цінуються непривабливі собаки, організатори кажуть, що це справжнє свято для тих, кого врятували з притулків чи собачих ферм. А це Дикий Танг, пекінець, який був сильним суперником.
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AFP/Getty
Ті Ті, представник китайської хохлатої, також був серед конкурентів. Щорічний захід має на меті заохочувати людей брати бездомних тварин з притулків
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AFP/Getty
Мандарина демонструє зубну посмішку на камеру, прогулюючись сценою. Конкурс проводиться щорічно на ярмарку Sonoma-Marin.
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AFP/Getty
Шалун Декс, теж з китайської хохлатої породи, вражав образом Джона Леннона, але цього виявилося недостатньо, щоб виграти конкурс
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AFP/Getty
Переможниця торічного конкурсу найбридкіших Марта, неаполітанський мастиф, вийшла на сцену перед коронацією нового переможця
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AFP/Getty
Переможець Жа-Жа вийшов на сцену із бігуном Скампом, який переміг на конкурсі у 2016 році