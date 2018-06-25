Найбридкіший собака світу: фото головних конкурентів

  • 25 червня 2018

14 дивакуватих собак продемонстрували свої мордочки, щоб завоювати титул найбридкішого собаки у світі.

  • Дев'ятирічний англійський бульдог Жа-жа AFP/Getty

    У Жа-жа довжелезний язик, який практично торкається підлоги. Але саме це дозволило дев'ятирічному англійському бульдогу отримати симпатію усіх суддів в конкурсі за титул найбридкішого собаки світу у американському місті Петалума штату Калфіорнія 23 червня.

  • Хімізабу та її власниця Хізер Вілсон. AFP/Getty

    У конкурсі відібрали 14 собак, які змагалися за винагороду у розмірі 1500 доларів, включаючи Хімізабу, суміш китайської хохлатої з таксою, яку бачили тут із власницею Хізер Вілсон.

  • Пекінець Дикий танг AFP/Getty

    І хоча на конкурсі цінуються непривабливі собаки, організатори кажуть, що це справжнє свято для тих, кого врятували з притулків чи собачих ферм. А це Дикий Танг, пекінець, який був сильним суперником.

  • Ті Ті, представник китайської хохлатої AFP/Getty

    Ті Ті, представник китайської хохлатої, також був серед конкурентів. Щорічний захід має на меті заохочувати людей брати бездомних тварин з притулків

  • конкурс Найбридкіша собака світу AFP/Getty

    Мандарина демонструє зубну посмішку на камеру, прогулюючись сценою. Конкурс проводиться щорічно на ярмарку Sonoma-Marin.

  • конкурс Найбридкіша собака світу AFP/Getty

    Шалун Декс, теж з китайської хохлатої породи, вражав образом Джона Леннона, але цього виявилося недостатньо, щоб виграти конкурс

  • Марта отримала титул найбридкіша суобака у 2017 році AFP/Getty

    Переможниця торічного конкурсу найбридкіших Марта, неаполітанський мастиф, вийшла на сцену перед коронацією нового переможця

  • Володар титулу найбридкіший собака у світі AFP/Getty

    Переможець Жа-Жа вийшов на сцену із бігуном Скампом, який переміг на конкурсі у 2016 році

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