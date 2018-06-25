"Розпуста і алкоголізм": чому після Винника вимагають освятити стадіон

Копирайт изображения UNIAN Image caption Автори електронної петиції почули на концерті Олега Винника пропаганду розпусти

В Івано-Франківську зареєстрували електронну петицію з вимогою освятити міський стадіон "Рух" після того, як минулої суботи на ньому пройшов концерт співака Олега Винника.

Автори петиції вбачають у його піснях пропаганду алкоголізму ("мне не все равно с кем ты пьешь вино"), розпусти ("ты летала в чьих-то сладких снах"), подружньої зради ("ах, как жесток обман, у тебя с другим роман") і антихристиянства ("человек - от части Бог").

"На концерті також були заміжні жінки, у яких під час виконання артистом деяких пісень могли виникати гріховні думки, які згубно впливають на суспільну мораль", - йдеться у петиції.

На момент написання цієї новини петиція зібрала 81 підпис із 250 необхідних, аби її розглянула Франківська влада.

Раніше цього місяця мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити Палац Потоцьких після виступу на ньому гурту "Хамерман Знищує Віруси" 14 червня у межах фестивалю Porto Franko.

Учасники гурту виступали на сцені майже голі, прикривши лише статеві органи. При цьому подія була закритою і мала віковий ценз 21+.

Мер Марцінків заявив про порушення "моральних норм і християнських цінностей" організаторами концерту.

Тоді поліція Івано-Франківської області також відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство після виступу гурту. Заява міського голови Івано-Фраківська викликала критику культурних діячів і користувачів соцмереж.

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