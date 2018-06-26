У будинку в Британії знайшли 82 чихуахуа

Копирайт изображения RSPCA Image caption Це типовий випадок "патологічного накопичення тварин"

У британському місті Бірмінгем працівники благодійної організації із захисту тварин знайшли 82 собаки породи чихуахуа в будинку, "який виглядав ніби після землетрусу".

Захисників тварин викликали поліцейські, які розслідували смерть власниці будинку - вони були занепокоєні станом домівки.

Те, що побачили зоозахисники, шокувало їх: "Собаки буквально почали з'являтися звідусіль".

"Ми відсуваємо пральну машину - і раптом на нас дивиться шість мордочок. Це було неймовірно - куди вони тільки не сховалися", - розповідає інспектор організації Герчі Боал.

"Будинок виглядав як після землетрусу, як похмурий свинарник, брудний і хаотичний", - пригадує інспектор.

Виявилося, що тварин тримала подружня пара. Чотири роки тому вони завели двох собачок - проте не стерилізували їх. Так чихуахуа стало 82.

Інспектори кажуть, що це типовий випадок "патологічного накопичення тварин", проте зазначають, що собак у цьому будинку любили.

Копирайт изображения RSPCA Image caption Деякі песики були у дуже поганому стані

Копирайт изображения RSPCA

Чихуахуа знайшли ще рік тому - проте їх історія стала відомою тільки зараз завдяки програмі "Рятівники собак" на британському "5-му каналі".

Тварин забрали до притулку - у багатьох з них були блохи і опіки, вони були недоглянуті, пояснили захисники тварин.

Поліція в підсумку з'ясувала, що господарка тварин померла внаслідок нещасного випадку.

Благодійники допомогли її партнерові привести будинок у порядок. Зрештою, йому дозволили повернути чотирьох собак - інші ж знайшли нові домівки і нових господарів.

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