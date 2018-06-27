Музичний фестиваль в Оттаві ледь не зірвало пташине гніздо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме така пташка ледь не зірвала величезний музичний фестиваль на десятки тисяч людей

Перед організаторами одного із головних музичних фестивалів Канади постала серйозна проблема: пташка вирішила звити гніздо прямо посеред фестивального поля, та ще й встигла знести яйця.

За канадськими законами, пташку - кулика - і її чотири яйця, з яких скоро вилупляться пташенята, не можна рухати з місця без дозволу федерального уряду. Тож це неабияк завадило підготовчим роботам, які організатори оттавського Bluesfest планували завершити до 5 липня - дня початку фестивалю.

Дозвіл отримали тільки у вівторок вранці - і за умови, що пересування гнізда з пташкою і яйцями відбуватиметься під наглядом незалежного експерта.

Для самиці кулика і її виводку спорудять спеціальну захищену зону за головною сценою фестивалю, поруч із вагончиками виконавців. Проте навіть музиканти не зможуть потрапити до цієї пташиної зони.

У випадку, якщо мама-кулик покине свої яйця, їх перемістять у інкубатор.

Організатори кажуть, що така ситуація - серйозний виклик, але вони все ж встигають із підготовкою фестивалю - і навіть випереджають план на 12 годин.

Оттавський Bluesfest збирає щороку десятки тисяч людей з усієї Північної Америки. Цього року у лайн-апі - Beck, Браян Адамс і Foo Fighters.

Кулики у Канаді не перебувають під загрозою зникнення, проте ці пташки захищені федеральною програмою. Зараз за пташкою і її гніздом цілодобово стежать охоронці.

Кулики доволі часто несуться у середовищі існування людей і в районах із невеликою рослинністю.

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