У Японії з’їли футбольного восьминога-віщуна

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Восьминога, який правильно передбачив результати усіх матчів японської збірної у Чемпіонаті світу з футболу 2018, убили, і зробили з нього сашімі (страва японської кухні у вигляді нарізаної риби і морепродуктів).

Його власник - рибалка Кіміо Абе, який зловив восьминога, заявив місцевим ЗМІ, що йому було вигідніше продати молюска на харч, аніж заробляти гроші із його провидінь.

Як повідомляють ЗМІ, рибалка вирішив, що прожиток йому важливіший за славу.

Молюск на ім'я Рабіо - великий тихоокеанський восьминіг - передбачив перемогу збірної Японії з футболу у матчі проти Колумбії, а також нічию із Сенегалом. Він робив це, рухаючись у різні сектори басейну.

Ось як це виглядало (відео японською, але загальний сенс легко зрозуміти):

Кожен сектор позначав "перемогу", "поразку" або "нічию". Аби привабити до секторів восьминога, туди клали їжу для нього.

Рабіо відправили на ринок незадовго до поразки Японії збірній Польщі із рахунком 0-1 у матчі 28 червня.

Він, звісно, передбачив цю поразку.

Тож тепер японським футболістам залишиться лише гадати, якими будуть результати їхніх наступних матчів. Їм, принаймні, пощастило більше, ніж Рабіо.

Рибалка Кіміо, проте, планує виловити іще одного восьминога і використовувати його для передбачення результатів футбольних матчів.

Рабіо - не перший восьминіг-віщун, що здобув міжнародну славу на футболі. У 2010 році німецький молюск Пол успішно передбачив результати шести матчів Чемпіонату світу з футболу. Пол помер своєю смертю два роки по тому в акваріумі у Центрі морського світу в Обергаузені.

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