Як тато-годувальник став героєм інтернету

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Народження дитини - важлива подія і для мами, і для тата, і мешканець штату Вісконсин Максимілліан Нойбоєр якнайнаглядніше це довів.

У ніч проти 26 червня вони із дружиною Ейпріл вирушили у пологову палату, коли у неї почалися перейми. Пологи для Ейпріл пройшли важко: у неї була прееклампсія, дуже високий артеріальний тиск. Їй довелося терміново робити кесарів розтин.

Маленька Розалі народилася 26 червня. Але маму довелося терміново забрати на лікування. Їй навіть не вдалося потримати новонароджену донечку на руках.

Розалі, яка при народженні важила 3,6 кг, дали у руки татові.

"Вийшла медсестра із нашою прекрасною донечкою. Ми пішли в дитячу кімнату. Я сів і зняв футболку, щоб пригорнути її до тіла", - розповів він ВВС.

Копирайт изображения Maxamillian Kendall Neubauer Image caption "Я був першим, хто погодував груддю нашу дитину!"

Медсестра сказала Максимілліану, що донечку треба трошки погодувати - аби привчити її до годування.

"Потім медсестра запитала, чи можу я дати дитині сосок, щоб привчити її до справжнього годування груддю, - пригадує чоловік. - Я жартівник, який полюбляє пробувати все раз в житті, тож я сказав: звісно, чому б ні?"

Медсестра прикріпила штучний сосок із трубкою, що вела до шприца із дитячою сумішшю до грудей Максимілліана.

"Я ніколи не годував груддю і навіть не думав, що колись буду. Але я був першим, хто погодував груддю нашу дитину!" - жартує він.

Копирайт изображения Maxamillian Kendall Neubauer

За словами татуся, його теща не повірила, коли він їй це розповів. Прадіду ж узагалі не знайшлося що сказати - хоч зрештою він це прийняв.

Максимілліан опублікував фотографії із пологового у свіх Facebook i Instagram, підписавши дописи так: "Як раз під татуюванням "мама". Так і мало бути". Дописи поширили понад 30 тисяч разів.

Багато хто привітав Максимілліана і медсестру, яка запропонувала такий вихід із ситуації. Проте, звісно, багато хто назвав це дивним.

Копирайт изображения Maxamillian Kendall Neubauer Image caption Максимілліан каже, що зробив те, що зробив би будь-який батько

Сам Максимілліан каже, що зробив те, що зробив би будь-який батько.

"Я справді зробив це лише заради того, щоб бути гарним татом і героєм для медсестр, адже вони самі - супергерої. І не забудьмо про матерів. Я і заради них це зробив".