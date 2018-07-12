Гігантська білка викликала суперечки в Алмати

Копирайт изображения PAUL BARTLETT

12-метрова інсталяція білки в місті Алмати (Казахстан) викликала великі суперечки у місцевого населення.

Гризуна, якого виготовили з соломи та деревини, прикріпили до сталевої рами. Він є частиною арт-проекту в рамках фестивалю, організованого місцевою владою.

Створення цієї інсталяції коштувало 67 тисяч доларів, частину цих коштів оплатила держава.

Однак вона викликала негативну реакцію, адже дехто вважає, що кошти можна було б витратити на більш корисні речі.

Велика білка є частиною фестивалю Art Energy, що проводиться в Алмати.

Місцева влада повідомила, що частково профінансувала її установку. Це викликало певну критику.

"Вона більше схожа на щура", - сказав користувач соцмережі Тагір і додав, що кошти "могли б допомогти тим, хто потребує грошей на операцію".

Інший користувач вважає, що це "ганьба" та марна розтрата "наших податків".

Є й ті, хто застерігає від небезпеки пожежі, оскільки білка зроблена з легкозаймистих матеріалів.

Копирайт изображения PAUL BARTLETT

Деякі жителі позитивно оцінили інсталяцію. Вони кажуть, що це приносить "радість та насолоду" дітям.

Білку створив південноафриканський скульптор Маріус Янсен ван Вуурен та британський художник Алекс Рінслер, який створив подібні роботи в рамках і інших проектів.

Пан Рінслер заявив, що казахська білка символізує природну еволюцію від сільського до міського життя. Також вона символізує життя в Алмати.

"Білки є нашими міськими сусідами", - сказав він.

"Як і ми, вони адаптувалися до життя в місті, і як і ми, вони потребують ресурсів для виживання та процвітання".

Очікують, що суперечлива білка залишатиметься на місці протягом наступних дев'яти місяців.

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