Як альпаки стали трендом на весіллях

  • 16 липня 2018
Альпака Копирайт изображения Getty Images

У Британії, Ірландії та Північній Америці з'явився новий тренд весільної моди. Все частіше як гостей на весілля приводять альпак. Вирішили з'ясувати, чому ці південноамериканські ссавці з родини верблюдових так радують молодят.

Отже, коні та голуби надихають не всіх наречених.

Як кажуть в весільних агентствах, на ламах можна привозити каблучки в скриньках.

Окрім того, цим доброзичливим тваринам завжди радіють діти.

Instagram багатьох молодят заповнений фотографіями з пухнастими тваринками. Ті, хто розводять альпак - радіють новій моді.

"Чому б і ні? Адже людям хочеться чогось особливого в такий важливий день. Головне, аби альпакам було радісно та комфортно", - говорить Рут Ньютон з ірландського Голвея. На її фермі мешкають вісім таких тварин.

Деякі з фермерів, які розводять альпак, визнають, що в них спочатку були побоювання спочатку, але оскільки їх підопічні - максимально неагресивні тварини, весілля проходять без ексцесів.

Втім, коні поки залишаються фаворитами весільних церемоній, якщо вірити мережі Instagram. У ній хештег #horsewedding використовувався набагато частіше, ніж #alpacawedding.

На королівських весіллях коням відводиться особлива роль. Так, на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл в упряжці карети Ascot Landau були коні віндзорської сірої породи - знаменитий Шторм та його син Тайрон.

Шторм настільки прославився своєю красою та ідеальною поведінкою, що в королівському парку в Віндзорі чотири роки тому йому поставили пам'ятник.

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Яким було весілля принца Гаррі та акторки Меган Маркл? Пропонуємо разом згадати найяскравіші моменти весільної церемонії.

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