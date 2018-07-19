Індійську актрису назвали "порнозіркою" за сцену у серіалі Netflix. З чого почався скандал
Індійська актриса Раджшрі Дешпанде зізналася, що їй "огидно" від того, що секс-сцена за її участі з серіалу Netflix стала вірусним відео з позначкою "порно".
30-секундний уривок з серіалу "Священні ігри" (Sacred Games) зображає інтим між гангстером та його дружиною, яку зіграла Раджшрі Дешпанде.
Відео стало популярним у соцмережах, а саму актрису назвали "порнозіркою". Низка коментаторів написали, що їй треба соромитися за цю сцену.
Раджшрі Дешпанде у відповідь заявила, що ролик вводить в оману, адже вирваний з контексту, й люди мають аналізувати те, що вони поширюють у відриві від контексту.
"Чому я маю соромитися? Я вклала всю душу у свою героїню та у цю важливу для історії сцену", - пояснює актриса.
"Мої наміри були правильними. Я не зробила нічого поганого", - додала вона.
Раджшрі Дешпанде також закликала людей бути відповідальними у соцмережах: "Технології - це зброя, яка може знищувати і може рятувати".
"Священні ігри" - перший серіал Netflix в Індії.
У ньому знялося багато зірок Боллівуду - так Netflix прагне привабити глядачів у другій за кількістю жителів країні світу.