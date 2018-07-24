Як сім’я мавп оселилася на Одещині

Копирайт изображения Maxim Slashchev

Жителі одеського садового кооперативу "Лебідь" несподівано для себе обзавелися новими непроханими сусідами: дев'ятьма мавпами. Знімки хвостатих прибульців опублікував місцевий житель, блогер Максим Слащов, із яким спілкувалася BBC News Україна.

За його словами, мавп, судячи із фото - макак, місцеві помітили близько тижня тому. Мавпи харчуються місцевими персиками й іншими фруктами і кочують із однієї ділянки на іншу.

Місцеві жителі підозрюють, що мавпи втекли із приватного зоопарку неподалік, проте у найближчому приватному звіринцю BBC News Україна заперечили факт втечі приматів.

Люди тим часом побоюються, чи не можуть макаки переносити хвороби.

Копирайт изображения Maxim Slashchev

Копирайт изображения Maxim Slashchev

Копирайт изображения Maxim Slashchev

Копирайт изображения Maxim Slashchev

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