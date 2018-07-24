Як сім’я мавп оселилася на Одещині
Жителі одеського садового кооперативу "Лебідь" несподівано для себе обзавелися новими непроханими сусідами: дев'ятьма мавпами. Знімки хвостатих прибульців опублікував місцевий житель, блогер Максим Слащов, із яким спілкувалася BBC News Україна.
За його словами, мавп, судячи із фото - макак, місцеві помітили близько тижня тому. Мавпи харчуються місцевими персиками й іншими фруктами і кочують із однієї ділянки на іншу.
Місцеві жителі підозрюють, що мавпи втекли із приватного зоопарку неподалік, проте у найближчому приватному звіринцю BBC News Україна заперечили факт втечі приматів.
Люди тим часом побоюються, чи не можуть макаки переносити хвороби.
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